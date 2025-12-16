La enfermería del Real Zaragoza. Una lista que no deja de crecer y que ya roza la veintena de afectados

Martín Aguirregabiria y Pau Sans, lesionados en el pasado fin de semana, el primero durante el partido del Real Zaragoza ante el Cádiz, a los 5 minutos, con una dolencia muscular que a falta de la confirmación oficial tiene todos los visos para ser una rotura de fibras en el isquiotibial derecho y el segundo por las molestias en la tibia que dejaron fuera de la convocatoria para ese duelo, reducen ya a la mínima expresión el grupo de jugadores que no han sufrido un percance en forma de lesión desde que arrancó la pretemporada allá por el 11 de julio.

Hasta 19 jugadores de los 26 de la plantilla, los 24 con dorsal y contando ahí a Saidu y Pau Sans, ambos con ficha del B pero desde el comienzo de curso del primer equipo, han sufrido algún percance físico, varios en algún caso, como Paulino, Valery, Tasende, Tachi o Kosa.

Los arqueros Andrada y Adrián, y Sebas Moyano, Bakis, Soberón, Toni Moya y Kenan Kodro como futbolistas de campo, se libran por el momento de esta larga lista

Solo siete elegidos de hecho, los arqueros Andrada y Adrián, y Sebas Moyano, Bakis, Soberón, Toni Moya y Kenan Kodro como futbolistas de campo no han pasado aún por la enfermería, en una lista en la que las lesiones musculares, roturas, se han incrementado en los últimos tiempos, desde la llegada de Sellés, con Aguirregabiria como último ejemplo, aunque antes fueron Tachi, Radovanovic, Cuenca o Paul los que tuvieron esos percances desde que arribó a finales de octubre el entrenador valenciano.

Varios en pretemporada

La lista de la nutrida enfermería zaragocista la inauguró Juan Sebastián con un plan específico en las dos primeras semanas de trabajo por las molestias tras la operación de menisco sufrida la temporada pasada en su cesión al Alcorcón. Francho también en el arranque de la preparación se perdió algo más de una semana por una contractura en el sóleo y no jugó frente al Cádiz, perdiéndose su primer partido de Liga de la temporada, por unas molestias en la rodilla, y Bazdar sufrió otra contractura en el bíceps femoral en verano y unas molestias en el aductor antes del choque ante el Eibar que le hicieron ser baja en Ipurua.

Kosa fue el primer lesionado de importancia, con una rotura en el menisco externo de la rodilla que le hizo ser baja casi 3 meses, a lo que se añaden las molestias sin explicación oficial más allá de su segura salida que le han impedido estar disponible en los últimos choques. Tachi sufrió una rotura en el cuádriceps ante el Nástic el 6 de agosto y se perdió las 4 jornadas iniciales y otra lesión muscular, esta en el sóleo, ante el Sporting, dejándose en el camino otros cuatro encuentros más, mientras que Keidi Bare sufrió un esguince leve de rodilla en ese choque amistoso en Tarragona y eso le impidió no jugar en los tres primeros choques. Obviamente, laapendicitis del albanés a mediados de octubre no cuenta en este listado de lesiones, peor le hizo estar cuatro semanas fuera.

Paulino es el de más largo historial en lo que va de curso en las lesiones: una contractura en el isquio izquierdo, una rotura en ese músculo y un esguince en el ligamento lateral externo de la rodilla izquierda

Tasende sufrió en la segunda jornada, ante el Andorra, un edema en la meseta tibial y estuvo tres jornadas fuera y con un esguince de tobillo se quedó sin jugar ante la Mutilvera en Copa y frente al Deportivo, mientras que Paulino es el de más largo historial en lo que va de curso en las lesiones: una contractura en el isquio izquierdo le dejó sin participar ante el cuadro andorrano, se rompió ese músculo en octubre y se perdió cuatro partidos y desde mediados de noviembre está lesionado en la rodilla izquierda, con un esguince en el ligamento lateral externo y una intervención el lunes por el edema óseo derivado de él.

A Radovanovic, que no pudo completar los primeros partidos al llegar muy justo físicamente, un golpe en la cabeza ante el Valladolid le dejó fuera contra el Albacete y una rotura en el aductor en Gijón le hizo ser baja en dos jornadas de Liga y un partido de Copa, mientras que el tobillo ha sido el punto débil de Saidu, que se ha perdido, en dos diferentes tandas, cinco partidos y que se le espera en Burgos tras no poder jugar ante el Málaga y el Cádiz.

Las roturas musculares han crecido desde la llegada de Sellés: Tachi, Paul, Cuenca, Radovanovic y, probablemente, Aguirregabiria

Un fuerte golpe en el glúteo, con hemorragia incluida, dejó sin jugar a Pomares ante el Córdoba y el Almería y Guti no viajó a Ceuta por unas molestias en su rodilla, mientras que Valery se perdió el duelo ante el Valladolid por una sobrecarga, el de Mutilva en Copa por una elongación y el de Granada por molestias en el talón, por las que jugó infiltrado ante el Huesca. Insua, por su parte, se tuvo que retirar en el minuto 18 en Ipurua con lo que parecía una rotura en el gemelo y se quedó en una contractura leve y pudo jugar en el siguiente choque, ante el Leganés. Además, Dani Gómez fue baja en ese choque ante el Eibar por un doloroso golpe en el pie.

Restan Paul Akouokou, lesionado con una rotura leve en el aductor justo después de cumplir sanción por romper el monitor del VAR, y que se perdió los duelos ante el Huesca y el Eibar por esa dolencia, mientras que un "problema doméstico" le ocasionó dolor en la rodilla y su baja ante el Cádiz, y Marcos Cuenca, que se lesionó en el isquio izquierdo ante el Deportivo y estuvo de baja cuatro choques ligueros (ante el Cádiz no jugó por gripe), a los que ahora se añaden Aguirregabiria y Pau Sans. Y no está incluido en esa larga lista Lucas Terrer, del Aragón y habitual del primer equipo y que se lesionó en Los Ángeles de San Rafael con una rotura en el muslo para sufrir una recaída y quedarse sin jugar tres meses.