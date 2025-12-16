El exjugador del Real Zaragoza que se enfrenta al Barcelona en Copa del Rey

Una nueva ronda de la Copa del Rey comienza este martes con la celebración de cinco encuentros. Con el Real Zaragoza eliminado tras la polémica derrota ante el Burgos, la SD Huesca es el único equipo de Aragón que todavía queda en la competición del 'KO'. El equipo de Bolo se enfrenta a Osasuna que vuelve a tierras aragonesas tras derrotas al CD Ebro hace unas semanas en el Ibercaja Estadio.

Los cuatro equipos, que disputarán la Supercopa de España el próximo mes de enero, entran en juego en esta ronda. El sorteo emparejó a Real Madrid y Atlético de Madrid con el Talavera de la Reina y el Atlético Baleares. Por su parte, el Athletic Club viaja a tierras gallegas para enfrentarse al Ourense, equipo en el que se encuentra Álvaro Ratón, exportero del Real Zaragoza.

Contra un equipo de Champions

El FC Barcelona comienza su andadura copera esta noche en el Pedro Escartín donde se enfrentará al Deportivo Guadalajara. El equipo dirigido por Hansi Flick viaja hasta tierras manchegas para medirse a un rival que milita en el grupo 1 de Primera Federación. El CD Guadalajara no podrá contar con la presencia de su entrenador en el banquillo tras ser expulsado en la ronda anterior.

Pere Martí, que fue futbolista en clubes como Villarreal o Málaga, no se sentará en el banquillo del Pedro Escartín. El CD Guadalajara le ha tocado el 'gordo' por adelantado en el sorteo de esta Copa en la que ya había eliminado a Cacereño y Ceuta. El que si se enfrentará al todopoderoso FC Barcelona es un exjugador del Real Zaragoza. Jorge Casado, que militó durante una temporada en el equipo blanquillo, se encuentra en el equipo manchego con el que consiguió ascender el año pasado a Primera Federación.

Jorge Casado, en su presentación con el Real Zaragoza. / Servicio Especial

El lateral madrileño llegó al Real Zaragoza en la temporada 2016/17 tras jugar el anterior año en la Ponferradina. Casado vivió en sus carnes una situación que se repite año tras año: el cese de entrenadores. Luis Milla, Raúl Agné y César Láinez fueron los tres entrenadores que se sentaron en el banquillo de La Romareda.

Aquella plantilla estaba formada por varios rostros conocidos para los zaragocistas. Xabier Irueta en la portería; los centrales uruguayos Marcelo Silva y Leandro Cabrera; la presencia de Alberto Zapater y Cani en el mediocentro o Ángel y el griego Samaras en la delantera eran algunos de los jugadores que conformaban esa plantilla. Tras su aventura en el Real Zaragoza, donde disputó 18 encuentros, Jorge Casado hizo las maletas rumbo a Grecia para jugar tres temporada en el Xanthi Athlitikos Omilos.