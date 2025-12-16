Un exzaragocista, que pudo volver al club recientemente, emprende una aventura exótica: firma por un club de Libia

Un exzaragocista acaba de emprender una aventura muy exótica. Cada vez son más los españoles que emigran a países con menos tradición futbolera, como por ejemplo India (donde hizo bastante carrera Edu García, por ejemplo), el sudeste asiático o ahora Arabia Saudí, Catar y otros países árabes.

Pero lo que es menos común es emprender una nueva aventura en África... y es lo que ha hecho Jorge López. El exjugador, de 47 años, ha sido presentado como nuevo director de fútbol del Al Ittihad de Libia (que no hay que confundir con el de Arabia Saudí, en el que están Benzema, Moussa Diaby, Fabinho -ex del Liverpool-, Berjwijn -ex del Ajax-, Kanté o Rajkovic -exguardameta del Mallorca-).

Jorge López llegó al Real Zaragoza al final del mercado veraniego del 2008 previo pago de la cláusula de rescisión, de 3 millones de euros, al Racing de Santander. Fue fundamental para el ascenso con Marcelino, con 7 goles anotados, pero en Primera le costó más y acabó saliendo tras tres temporadas en lo que fue perdiendo protagonismo paulatinamente.

La Liga en Libia comienza esta misma semana y el nuevo equipo de Jorge López va a debutar este miércoles fuera de casa, en el estadio del Al-Majd.

El riojano fue una opción para la dirección deportiva del Real Zaragoza antes del fichaje de Txema Indias, en un tándem junto a Juanfran Torres, pero finalmente el club llegó a un acuerdo con el donostiarra.