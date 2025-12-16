Paulino, tras su operación: "En nada me tenéis de vuelta"

Paulino de la Fuente fuer operado, tal y como adelantó este diario, en la noche del lunes en el hospital Quironsalud de Zaragoza para intentar acelerar su vuelta a los terrenos de juego por el esguince sufrido en su rodilla izquierda, ya que tenía molestias por el edema óseo que también se hizo en esa lesión el pasado 15 de noviembre.

"Zaragocistas! Ya salí de una pequeña intervención de mi rodilla izquierda, nada de que preocuparse. Más pronto de lo que imagináis espero estar dando guerra donde me gusta, que es dentro del césped, ya que en estas situaciones donde me gusta estar es dentro del campo ayudando al máximo a mis compañeros. Lo dicho, en nada me tenéis de vuelta!", aseguró en su perfil de Instagram en la noche del lunes justo después de salir de la intervención quirúrgica.

La intención es que el jugador cántabro del Real Zaragoza, uno de los fichajes del pasado verano, pueda estar a la vuelta del parón navideño, como ya anunció el propio entrenador, Rubén Selés, hace unos días, asegurando que a Paulino le esperaba ya para el próximo año. El objetivo de la operación es que desaparezcan esas molestias y no va a suponer un retraso en su vuelta a los terrenos de juego, que se espera para los primeros partidos de 2026, Las Palmas o probablemente Racing de Santander, aunque obviamente habrá que ver la evolución de esa rodilla tras la operación, pero la previsión actual es esa. El futbolista va a aprovechar el parón navideño para aumentar la intensidad en la rehabilitación y estar lo antes posible.

El extremo santanderino, que ha participado en ocho partidos hasta el momento, cuatro de ellos en el once, no está teniendo ninguna fortuna con las lesiones tras llegar en verano. Así, una sobrecarga en el isquiotibial ya le hizo perderse el encuentro ante el Andorra, mientras que antes del choque frente al Córdoba sufrió una rotura de fibras en el isquiotibial que le hizo estar de baja cuatro partidos, ante el Córdoba, el Almería, la Cultural y el Sporting para que Sellés le diera minutos frente al Deportivo y el Granada y pensara en su titularidad en el derbi, pero la lesión en la rodilla lo impidó y se ha perdido los partidos ante el Eibar, el Leganés, el Málaga y el Cádiz, además de que no jugará ante el Burgos este domingo y tampoco lo hizo contra ese rival en la Copa.