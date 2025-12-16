Radovanovic acabó el partido ante el Cádiz con una costilla rota

Aleksandar Radovanovic no se ha ejercitado este martes en el retorno al trabajo del Real Zaragoza en el Ibercaja Estadio y lo ha hecho en la Ciudad Deportiva por un reparto de cargas, según la versión oficial del club, que obedece a que en el partido ante el Cádiz el central serbio acabó con una costilla rota en ese duelo, aunque pudo disputar los 90 minutos en la derrota ante el cuadro gaditano por 1-2. De hecho, el central pudo terminar el choque, con Sellés apostando por una defensa de tres centrales con la salida al campo de Tachi a falta de media hora, pero lo hizo con dolor en esa zona.

Radovanovic realizó el domingo una sesión compensatoria, como todos los titulares ante el Cádiz, por lo que no se dejó ver en la Ciudad Deportiva y este martes no ha estado en el Ibercaja Estadio con el resto de jugadores zaragocistas disponibles, en una sesión con muchas bajas por lesión, como Francho, Pau Sans, Bazdar, Paulino, Aguirregabiria, Kosa y el propio Radovanovic.

En función de cómo evolucione ese dolor en el costado se podrá dictaminar si está en disposicion de jugar frente al Burgos o también es baja en ese partido y no vuelve a poder participar hasta 2026, ya que el que se juega en El Plantío el domingo (18.30 horas) es el último partido del año. Radovanovic fue protagonista del choque ante el Cádiz puesto que falló una ocasión muy clara, en un remate de cabeza a centro de Guti, y acto seguido en el minuto 59 se metió el balón en su portería tras un despeje de Adrián en el remate de Roger para que así llegara el 0-1 del Cádiz.

En lo que va de temporada, Radovanovic, que llegó a finales de julio muy justo en la parte física, lo que se notó en sus primeros partidos, se perdió el choque ante el Albacete por un golpe en la cabeza que le obligó a dejar el duelo ante el Valladolid en la jornada anterior y estuvo de baja dos partidos de Liga (Deportivo y Granada) y uno de Copa (Mutilvera), por una lesión en el aductor ante el Sporting. Además, fue también ausencia ante el Eibar por su expulsión en el derbi con el Huesca.