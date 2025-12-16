Saidu y Cuenca vuelven al grupo en una sesión con un Real Zaragoza diezmado por las bajas

El Real Zaragoza se ha ejercitado este martes en el Ibercaja Estadio, ya que no ha podido hacerlo en la Ciudad Deportiva al estar cambiando los depósitos de agua de ese centro deportivo, y lo ha hecho con un buen número de bajas, ya que hasta siete futbolistas de la plantilla se han quedado en las instalaciones de la carretera de Valencia (Francho, Radovanovic, Pau Sans, Kosa, Bazdar, Aguirregabiria, además de Paulino, operado ayer) por diferentes molestias. Además, los habituales del Aragón, los porteros Obón y Calavia, y los jugadores de campo Ale Gomes, Pinilla, Terrer y Barrachina, han hecho compensatorio tras jugar ante el Real Unión de Irún el domingo por la tarde y tampoco han estado en el portátil.

Al menos, Sellés ha podido contar con Saidu, que sufrió en Copa un esguince de tobillo que le dejó fuera ante el Málaga y el Cádiz y apunta a estar ante el Burgos el domingo si se confirman las buenas sensaciones en la articulación, mientras que Marcos Cuenca, que no jugó frente al conjunto gaditano por una fuerte gripe se ha entrenado ya con normalidad tras varios días convaleciente. Paul, que ya entrenó el domingo con el grupo, sigue haciéndolo después de las molestias en la rodilla que le hicieron ser baja ante el Cádiz

No han estado Francho, que sigue con molestias en la rodilla que ya arrastra hace semanas y que le hicieron parar el sábado, donde se quedó en el banquillo, aunque la idea es que el capitán pueda estar en El Plantío, Pau Sans, con molesias en la tibia, Bazdar, con una sobrecarga en el cuádriceps, Kosa, que sigue con las mismas molestias no especificadas por el club de las últimas semanas y Paulino, Aguirregabiria, Radovanovic.

El central serbio completó todo el partido ante el Cádiz pero no se ha entrenado este martes por reparto de cargas, aunque en teoría no es preocupante. Eso sí, no se puede olvidar en su caso el largo historial de molestias que acumula desde su llegada. Aguirregabiria está pendiente del resultado de la resonancia que dictamine el alcance exacto de su lesión en el isquiotibial derecho, pero la rotura y su ausencia hasta después del parón están prácticamente garantizadas. También es baja hasta enero Paulino, que se sometió el lunes a una inervención en la rodilla tras el esguince sufrido el 15 de noviembre.