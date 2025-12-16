Teledeporte vuelve a emitir el 'Galacticazo', la final de la Copa del Rey del 2004 entre el Real Zaragoza y el Real Madrid: día y hora de emisión

Si la nostalgia te invade, si quieres volver a ver a un Real Zaragoza campeón, laureado y lleno de grandeza y más ahora, cuando la situación es tan dramática, Teledeporte contribuye a rememorar viejos tiempos.

La cadena pública emite, en dos pases, la final de la Copa del Rey del 2004, el conocido como 'Galacticazo', el día que Galletti hizo levantar al Real Zaragoza su penúltimo trofeo, ya que poco después le ganó el equipo aragonés la Supercopa al Valencia.

El Real Madrid llegaba como clarísimo favorito ante un Real Zaragoza recién ascendido a Primera, pero los aragoneses dieron la sorpresa remontando y aguantando con uno menos un buen tramo del partido. En aquel equipo de 'Los galácticos' jugaban Míchel Salgado, Roberto Carlos, Zidane, Figo, Guti, Beckham o Raúl. Y eso que Casillas fue suplente, ya que la Copa la jugaba César, que después fue portero blanquillo.

Beckham adelantó al Real Madrid, pero antes del descanso remontaron Dani y David Villa de penalti tras un derribo de Guti. Justo en la reanudación, Roberto Carlos, también de falta directa, empató. Expulsó Carmona Méndez a Cani por doble amarilla y el Real Zaragoza aguantó hasta la prórroga, cuando fue expulsado Guti.

Y en el minuto 112, Movilla cedió atrás a Galletti, que se sacó un zapatazo con efecto ante el que nada pudo hacer César. Camiseta fuera, mano a la oreja y paseo por la pista de atletismo de Montjuic ante los miles y miles de zaragocistas. La locura.

Teledeporte emite este partido este mismo martes a las 16.10 horas y también en la madrugada de este martes a este miércoles a las 4.50 horas.