La dura confesión de un exzaragocista por su estado físico: "Apenas puedo caminar"

Muchos jugadores, cuando se retiran del fútbol profesional, o del deporte que sea, tienen problemas físicos que quedaban más enmascarados durante su etapa deportiva y que luego salen a la luz por el desgaste y el implacable paso del tiempo.

Es lo que le ha ocurrido a un exjugador del Real Zaragoza, que se ha acostumbrado a vivir con dolor tras su retirada del fútbol.

Sergio Berti, conocido como la bruja, tuvo un paso corto pero intenso en el Real Zaragoza. Como es él. Llegó al club aragonés en plena resaca de la Recopa, y él fue una de las grandes incorporaciones. Había jugado en River Plate y en el Parma y se esperaba mucho de él. De hecho, años más tarde disputó hasta dos partidos de la Copa del Mundo de 1998 en Francia.

Sin embargo, apenas jugó, principalmente porque, como él mismo contó en una entrevista, discutió con Víctor Fernández. "Zaragoza es una ciudad chica, están los periodistas amigos, y declaró que la culpa de que el equipo no funcionara bien era de los nuevos que no se habían adaptado. Me agarró tremenda calentura y lo fui a buscar al vestuario, le gritaba “vení a decírmelo en la cara”. Me paró el director deportivo, y no jugué nunca más", explicó en 2022.

Ahora, en otra entrevista con 'La página millonaria', ha confesado que tiene muchos problemas para andar por el pobre estado de sus rodillas y más concretamente por el desgaste de los cartílagos: "No juego más. No puedo. No tengo rodillas. No tengo… es todo hueso con hueso, prácticamente. No tengo cartílago, es muy doloroso. Camino con mucho dolor", destaca.