La enfermería zaragocista tiene un inquilino más con Tachi

El Real Zaragoza se ha ejercitado este miércoles en la Ciudad Deportiva y lo ha hecho con los mismos jugadores al margen que tenía en la sesión del martes, incluido Tachi, que tiene una sobrecarga muscular desde el duelo ante el Cádiz, donde jugó en la última media hora, y al que se le está cuidando para que puea llegar al choque en Burgos. El central, en una línea defensiva en la que Radovanovic y Kosa (este apenas cuenta) también están en la enfermería, aumenta las dudas en el eje de la zaga de cara al domingo.

Radovanovic, con un golpe costal, según la versión del club, en el que otras fuentes hablan de una costilla rota en el choque ante el Cádiz, también va a tener que estar pendiente de si puede jugar el domingo, lo que hará en función del dolor, ya que el golpe fue fuerte. Mientras, Bazdar, con molestias en el cuádriceps, Pau Sans, en el gemelo, y Francho, en la rodilla, siguen al margen. El que más preocipa es el capitán, indiscutible para Sellés y al que se le echó mucho en falta el sábado ante el Cádiz. La idea es que siga al margen algún día más y que pueda llegar el domingo.

Agurregabiria, confirmada su lesión en el bíceps femoral derecho, que le tendrá unas cuatro semanas de baja, Kosa, con molestias, y Paulino, por su lesión de rodilla, son ausencias seguras para el domingo, donde Sellés recupera seguro con respecto al último partido a Saidu, Cuenca (fue baja por gripe) y Paul.

Mientras, del filial han estado los habituales Obón, Calavia, Terrer, Barrachina, Ale Gomes y a ellos se ha añadido el mediocentro Iker García.