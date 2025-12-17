El Ibercaja Estadio acaba el 2025 con nuevas denuncias por cánticos

La Liga Nacional de Fútbol Profesional remite cada semana un escrito de denuncia al Comité de Competición de la RFEF y a la Comisión Antiviolencia con aquellos cánticos que se producen en los encuentros de fútbol que inciten a la violencia o tengan un contenido insultante o intolerante y el Ibercaja Estadio, donde juega el Real Zaragoza desde agosto, tampoco se libró en el último partido del año 2015 frente al Cádiz, ya que se hicieron constar dos cánticos, contra Osasuna y el propio conjunto gaditano, en dos momentos del partido

Ambos cánticos, como es habitual también, fueron en la zona baja de Gol Sur, en los sectores 203 y 2014. En el minuto 19 se coreó "durante, aproximadamente, 10 segundos el cántico 'el equipo de las putas del Sadar', en referencia, aparentemente, al CA Osasuna", hace constar la Liga, mientras que en el 66 se entonó "durante, aproximadamente, 10 segundos el cántico 'gaditanos, putas y gitanos' ".

"Se ha de destacar de manera especial que los hechos mencionados se han producido únicamente desde la zona descrita, manteniendo el resto de los aficionados locales presentes en el estadio un comportamiento adecuado", añade LaLiga. Estas denuncias pueden acabar en multas para el club y en lo que va de Liga el Zaragoza solo se ha librado de ellas ante el Andorra y el Leganés, en dos partidos de los 9 de local. Además, en el duelo de Copa el colegiado hizo constar en el acta que recibió "escupitajos y agua", al finalizar ese encuentro ante el Burgos, lo que supuso una sanción de 600 euros.