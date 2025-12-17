Juan Sebastián: "Aguirregabiria me sirve como ejemplo"

Juan Sebastián tiene plaza fija en el once en Burgos, en el último partido del año para el Real Zaragoza, y en alguno más, contra Las Palmas y el Racing, estos ya en 2026, ya que la lesión de Aguirregabiria ante el Cádiz, una rotura de fibras en el bíceps femoral, le va a dejar fuera no menos de cuatro semanas con el parón navideño de por medio. "Es una baja sensible, porque Martín venía haciendo las cosas muy bien, cumpliendo las demandas del míster. Aguirregabiria me sirve como ejemplo", aseguró el lateral derecho zaragozano, que empezó la temporada como fijo para Gabi y que Francho le descabalgó de esa plaza en el costado para que con Sellés haya sido el defensa vasco el indiscutible.

En todo caso, la versión de Juan Sebastián no es la misma que a principio de temporada, la de su debut como miembro de pleno derecho de la primera plantilla tras su cesión al Alcorcón, probablemente por esa pérdida de minutos de juego con respecto al inicio de curso. "Puede ser que me haya afectado, aunque me sigo mostrando con la misma confianza no es fácil pasar de tener ese rol de protagonista jugar menos. Soy consciente del nivel que tengo y de lo que puedo desarrollar, eso es lo que me impulsa a seguir", aseveró Juan Sebastián, que está viviendo "una temporada complicada como la que están viviendo todos, pero este año me está ayudando a crecer, a aprender mucho y seguir madurando".

"Me siento preparado para jugar en Burgos a pesar de haber tenido menos minutos últimamente, me centro en mi trabajo y se me presenta la oportunidad, estoy enfocado en lo mío y en seguir creciendo"

La competencia con Aguirregabiria, que llegó al final del mercado, "la he gestionado con naturalidad, tenemos una relación excepcional y nos ayudamos mucho", explicó el zaragozano, que ha jugado en 11 partidos de Liga, seis de ellos de titular, y dos más de Copa, donde anotó un gol ante la Mutilvera, su primero con la camiseta zaragocista. "Me siento preparado para jugar en Burgos a pesar de haber tenido menos minutos últimamente, me centro en mi trabajo y se me presenta la oportunidad, estoy enfocado en lo mío y en seguir creciendo", dijo Juan Sebastián, que se siente a gusto de lateral, pero que prefiere la posición de carrilero porque "por la zancada que tengo puedo ser más ofensivo, aunque me adapto a cualquiera de las dos".

"A Burgos vamos con la convicción de sumar los tres puntos para irnos a ese parón con un poco más de tranquilidad, ellos vienen haciendo las cosas bien y estarán reforzados por el triunfo en Almería, pero yo confío en las cosas que podamos plasmar en el campo"

Sobre el partido en Burgos, el futbolista admite que "es fundamental, vamos con mucha ilusión y con la convicción de sumar los tres puntos para irnos a ese parón con un poco más de tranquilidad y demostrar el trabajo que estamos haciendo en el día a día", indicó el lateral zaragozano, para el que el tropiezo ante el Cádiz tras la buena dinámica anterior no tiene que penalizar, ya que "fue un partido típico de esta categoría en el que no nos encontramos todo lo bien que podemos estar, pero ahora en Burgos queremos seguir creciendo como equipo, el encuentro allí será muy distinto al de Copa (el Zaragoza perdió 0-1 con los burgaleses), ellos vienen haciendo las cosas bien y estarán reforzados por el triunfo en Almería, pero yo confío en las cosas que podamos plasmar en el campo".