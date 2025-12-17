El Plantío, punto y final de un 2025 terrorífico para el Real Zaragoza

En Burgos llegará este domingo (18.30 horas) el punto y final para un 2025 horroroso para el actual colista Real Zaragoza, un año natural en el que, suceda lo que suceda en El Plantío, acabará en zona de descenso y sobre todo firmará sus peores registros con diferencia en Liga en este largo caminar de plata en los partidos que ha jugado desde que arrancó en Elche el primer choque de este año, entonces con Miguel Ángel Ramírez en el banquillo. Al canario le sucedieron Gabi, el paso provisional de Larraz y el actual de Rubén Sellés, pero tanta movilidad en el banquillo suele ser sinónimo de malos resultados. Así, el Zaragoza solo ha sumado 38 puntos en 39 partidos, 23 como local y 15 como visitante, a expensas de Burgos, que será la cita cuadragésima.

En el mejor de los casos, si gana al cuadro burgalés, acabará este 2025 con 41 puntos y un 34,16% de los puntos logrados. En el peor, con solo 38 y el 31,6%. En ambos, eso sí, como el peor registro en estos 11 años naturales completos en la categoría de plata desde que dio con sus huesos en Segunda en 2013. La derrota en el Ibercaja Estadio ante el Cádiz cerró un año, entre el modular y La Romareda hasta junio, terrorífico de local, con cinco victorias (Mirandés, Cartagena y Deportivo el curso pasado y Huesca y Leganés en el actual), ocho empates y siete derrotas para sellar esos 23 puntos de 60 posibles.

Mientras, de visitante, la estadística no es mejor, al contrario, con cuatro triunfos (Málaga y Racing de Ferrol, el curso pasado, Mirandés y Eibar en este), tres empates y nada menos que doce derrotas. Falta en esa relación la cita en tierras burgalesas pero el balance global a expensas de esa fecha es de los que dan pavor: solo nueve victorias, once empates y hasta diecinueve citas con tropizo para que el Zaragoza, pendiente de lo que suceda en Burgos, solo haya sumado en estos momentos 38 puntos de 117 posibles, el 32,47%. Será el año de estos 12 desde 2014 en el que menos ganó, ya que en el mejor de los casos igualará a 2017 con 10 triunfos si vence el domingo y el que más partidos perdió.

En los 11 años naturales completos en la categoría de plata, nunca había sumado tan pocos puntos. El récord negativo lo tenía en 2017, y ya no lo puede igualar, entonces en una segunda vuelta de la 16-17 con muchos apuros para salvarse y un comienzo de temporada siguiente con Natxo en el que costó arrancar para que ese año acabara con 46 puntos en 43 choques (35,65%). En 2020, donde vivió la caída tras el parón de la pandemia y el terrible inicio de la 20-21, se quedó en 48 puntos en 40 partidos. En el resto de años superó el medio centenar de puntos, 52 en 2024, 55 en 2022 y 2014, 56 en 2023, 60 en 2015 y 2021, 64 en 2016, 65 en 2019 y, el récord por ahora, 67 puntos en 41 partidos en 2018 gracias a la gran segunda vuelta con Natxo en la 17-18 y un 54,47%, el registro más alto, a años luz del de este negro 2025 que por suerte está a punto de terminar.

Si el Zaragoza cae en Burgos igualará su estadística anual con la de 2013, con 38 puntos en 40 partidos, pero la diferencia es que la mitad de ese año estuvo en Primera, ya que fue cuando bajó en junio

De esos 38 puntos, Ramírez firmó solo 7 puntos en 10 citas, Gabi se quedó en 21 en 20 choques, a caballo entre las dos temporadas de este año, y Sellés suma 10 en 8 partidos en el banquillo, ya que Larraz cayó en su único partido. 38 puntos en total en 39 citas. La última vez que se firmó una cifra tan baja fue en 2013, cuando el Zaragoza en una segunda vuelta pavorosa en Primera (12 puntos) se fue directo a Segunda en junio de ese año, que sumando lo logrado en la primera parte de la 13-14, ya de plata, quedó con 9 victorias, 11 empates y 19 derrotas. Si el Zaragoza cae en Burgos sellará ese mismo balance, pero ahora con todo el año en Segunda.