Una semana de vacaciones tras jugar en Burgos
La plantilla comienza el lunes 22 tras jugar el domingo en Burgos y tiene que estar el 28 en la capital aragonesa
El Real Zaragoza, tras jugar el domingo en El Plantío contra el Burgos, disfrutará de las vacaciones de Navidad ya que el último fin de semana del año, el 27 y el 28 de diciembre, no hay jornada de Liga, ni en Primera ni en Segunda.
El parón hará que los jugadores zaragocistas desde el lunes 22 puedan disfrutar de una semana de asueto, ya que están citados en la capital aragonesa el domingo 28 de diciembre, bien para entrenar esa tarde ya o bien para hacerlo el lunes, más probablemente en ese segundo caso y que es lo que resta por cerrar con la plantilla, siete días de vacaciones para desconectar de un comienzo de temporada muy duro para los zaragocistas.
El Zaragoza echó a andar a las órdenes de Gabi Fernández el 11 de julio en la pretemporada, mientras que la Liga comenzó el 17 de agosto y esta será la primera semana que disfruten desde entonces de completo asueto para viajar a sus lugares de origen o para irse de vacaciones a otros.
El Zaragoza empieza el 2026 con un encuentro en casa ante la UD Las Palmas el 4 de enero, mientras que en el fin de semana del 11 de enero visita al Racing en Santander, para iniciar la segunda vuelta una semana después en casa ante la Real Sociedad B.
