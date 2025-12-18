Álex Alegría, exjugador del Real Zaragoza. "¿Mi etapa allí? Ni muy buena ni muy mala, pongamos un cinco de nota"

Anda ahora por el Badajoz, en Tercera RFEF. Imagino que agotando esos últimos cartuchos de su carrera, ¿no?

Bueno, espero que me queden algunos años más y pueda disfrutar aquí en mi tierra y poder sacar de abajo al Club Deportivo Badajoz, que merece estar en una categoría mucho más alta que la que está. Ha tenido esos dos descensos consecutivos y al final ascender es complicado porque te compite cualquier equipo y es un reto, pero el objetivo es subir, como se merece el club.

¿Badajoz es estación de término en su carrera ?

Sí, puede ser. A mí me gustaría retirarme aquí en mi casa, pero sobre todo dejándolo lo más alto posible al club.

Ha tenido, a sus 33 años, muchos clubs en su carrera. Solo en el fútbol profesional, 10 distintos.

Sí, sí, es verdad, siempre he sido una persona competitiva y donde veía que estaba la cosa para jugar muy poco, pues prefería cambiar de club y buscar esos minutos. Yo siempre he sido un jugador que prefiere estar viviendo en el campo que no estar en el banquillo calentando asiento, como quien dice.

Quizá su mejor temporada es la 15-16, en el Numancia, con 12 goles, que le hizo volver al Betis y quedarse cuando estaba Poyet en el banquillo.

Y no solo por los goles, a nivel también de continuidad fue la temporada donde más partidos seguidos jugué y donde más confianza también tuve por parte del entrenador (Jagoba Arrasate). También se juntó todo, porque al final el Numancia de entonces era un equipo que tenía mucho juego directo, muchos centros y eso al final a un delantero como yo pues le beneficia mucho. Fue un muy buen año para mí, sin duda alguna.

Regresa al Betis y debuta en Primera con Poyet de entrenador. Gustavo, cuando el Zaragoza le fichó en enero de 2021, hablaba con muy buen recuerdo de usted como jugador, de sus condiciones.

La verdad es que le debo mucho a Poyet porque el año ese del Betis también era muy parecido al que viví en el Numancia, con juego directo y que me venía muy bien. Recuerdo que en el segundo partido en el Villamarín hice un doblete (Granada). Sobre todo al final cuando eliges un club tienes que elegirlo en buena parte según cómo te venga bien a tu estilo de juego. Yo al ir a algunos equipos siempre he pensado en eso, en que me beneficiara o no esa forma de jugar.

Con 28 años llega en el mercado de enero de la 20-21 al Zaragoza cedido por el Mallorca. ¿Qué recuerda de aquello?

La verdad es que fue fría la cosa porque al final llegué el año de después del covid y todavía con los estadios vacíos, por lo que no pude disfrutar de La Romareda como local. Y lo que merece la pena es estar allí con la afición, con el campo lleno y apretando, porque la gente es lo que destaca de ese club. Llegué con un objetivo que era la permanencia porque el equipo estaba mal y lo logramos.

Fue una remontada histórica que ya empezó un poco antes de su llegada, cuando JIM tomó las riendas del banquillo.

Sí, se dio todo, cuando vino JIM fue sobre todo enganchar una dinámica y ganar en confianza. El equipo fue a más y pudo lograr los puntos necesarios para salvarse. En esta categoría tan igualada las dinámicas cuentan mucho.

Disputó 15 partidos, 11 de titular, empezó jugando mucho, pero después perdió un poco el sitio.

Los recuerdos son buenos, me dio mucha confianza el entrenador y yo creo que al final no di el rendimiento suficiente sobre todo a nivel de goles. En el juego intenté aportar el máximo para ayudar al equipo, pero por lo que a un delantero se le mide al final son los tantos y solo hice uno.

¿Se acuerda de su único gol?

Sí, sí, perfectamente, ante el Tenerife y para ganar ese partido, con un buen centro de Bermejo y de cabeza. Al final era un equipo que tampoco vivía mucho del juego por banda, era más asociativo por dentro y si yo estoy en un sitio con extremos puros que centran mucho pues me van a terminar cayendo algunas. En todo caso, estoy muy contento por haber estado allí ese año, sobre todo de haber conseguido el objetivo.

¿Qué versión de Álex Alegría vio la afición del Zaragoza?

Diría que normal, ni muy buena ni muy mala, porque al final a nivel de goles no estuve bien, pero es que el equipo generaba pocas ocasiones, pongamos de nota un cinco de mi etapa allí.

¿Es dura la vida de un delantero en el Zaragoza? Pasan muchos por aquí en los últimos años y pocos triunfan.

Puede ser, es obvio que tienes más presión, pero yo creo que todo depende del equipo que hagan ese año. Si es muy ofensivo y genera muchísimas ocasiones de gol va a ser mucho más fácil. Si se da cuenta, los años en los que los delanteros han marcado mucho, coincide en que normalmente han hecho mínimo playoff. Si el punta anota muchos también va a ayudar a que el equipo esté arriba, pero yo creo que en Segunda sobre todo se trata de conceder muy poco, de encajar muy pocos tantos.

Cuando vino en enero de 2021 el Zaragoza estaba en peleando por el descenso y solo un mes antes había sido penúltimo. ¿Veía más difícil la salvación entonces o la ve ahora que el equipo es colista?

--Pues más o menos igual, la verdad. El equipo, aunque perdió con el Cádiz, se ha recuperado algo y tiene que enganchar esa dinámica y salir cuanto antes de abajo. En esta categoría cualquiera puede ganar a cualquiera y la igualdad dificulta una reacción así.

Zapater felicita a Álex Alegría tras marcar al Tenerife en marzo de 2021. / ÁNGEL DE CASTRO

¿La camiseta del Zaragoza pesa más que otras en Segunda?

Puede ser que pese más sí, al final por la historia y sobre todo por la presión que genera la afición al equipo. Hay que ser consciente que el Zaragoza es un gran club, pero al final no es solo por el potencial para ascender, por el club y la historia, debes ver la plantilla que tiene y después ya tienes que saber a lo que puedes luchar con ella.

Tras su paso por el Zaragoza se va al Burgos, donde está un año en un equipo que acababa de recuperar la categoría, que volvía a Segunda. Allí no consiguió marcar.

Coincidió la mejor temporada de su carrera de los otros dos delanteros que había (Guillermo y Juanma) y si los compañeros están muy bien, pues es normal que estén jugando ellos. Con Calero éramos sobre todo un equipo muy defensivo, en bloque bajo y preparado para salir a la contra. Yo creo que fuimos de los más efectivos a nivel europeo en esa temporada. Llegábamos muy poco y marcábamos.

¿Qué lugar ocupan Burgos y sobre todo Zaragoza en su corazón?

Todos los clubs en los que estuve tienen ese cariño y sobre todo por haber estado en históricos como es el Zaragoza, teniendo la suerte de representar a esta entidad. Le estoy muy agradecido, al final no todo el mundo puede jugar en esos equipos y sobre todo lo que tengo son palabras de gratitud. Yo al Zaragoza le doy mis mejores deseos y ánimos y que primero salgan de esa situación y después que pronto estén en Primera porque yo sé que es un club que se merece estar ahí y no llevar tantos años fuera de la élite

¿Habrá alguno más especial en su carrera?

Siempre diré que el Betis, es el club de mis amores, como quien dice.

¿Con quién va este domingo, con el Zaragoza o el Burgos?

Como está más necesitado, quiero que gane el Zaragoza. Si me hacen elegir le daría los tres puntos a ellos.

Ahora que la retirada ya no está lejana, ¿está satisfecho de cómo fue su carrera deportiva?

La verdad es que en general sí, con sus pros y sus contras, me he equivocado, otras veces acerté, pero en general me siento súper contento, estuve en clubs muy importantes que a mucha gente le habría gustado estar, aunque espero que todavía me queden un par de años más para poder disfrutar del fútbol y aquí en casa.