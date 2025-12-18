Argentinos Juniors quiere fichar a Esteban Andrada y el portero trasladará la oferta al Zaragoza

Argentinos Juniors está muy interesado en fichar al portero zaragocista Esteban Andrada y ya ha trasladado ese interés de manera formal a los agentes del arquero argentino en una operación que se antoja complicada, porque el pase de Andrada, ahora fijo con Sellés, es propiedad del Monterrey mexicano.

El presidente de Argentinos, Cristian Malaspina, ha hablado ya con los representantes de Andrada y estos pulsarán la opinión del Real Zaragoza tras el partido contra el Burgos. Si el club aragonés cuenta con el arquero y así se lo transmite no habrá opciones para esa salida. Si la idea es otra, la intención de Argentinos es hacerse con el arquero de cara al inicio del Torneo Apertura en 2026 a finales de enero.

La noticia, publicada en el país argentino, ha sido confirmada por este diario. Andrada está cedido por Monterrey desde el 1 de septiembre pasado y el Zaragoza se hace cargo de algo menos del 20% de la ficha del portero, que según algunas fuentes supera los dos millones de dólares, estableciéndose una opción de compra de 1,5 millones de dólares obligada en caso del ahora más que improbable ascenso a Primera. Así, la operación, fraguada en los últimas horas del mercado estival, es muy beneficiosa para el Zaragoza, ya que tiene a un portero de primer nivel asumiendo muy poco de su ficha.

El arquero llegó con el rol de titular pero en los primeros partidos se mantuvo Adrián en la portería para que ante el Mirandés en Vitoria Gabi le diera el sitio a Andrada, lugar que mantuvo ante la Cultural en el único partido de Larraz, pero que Sellés le quitó, dándole la titularidad a Adrián ante el Sporting, el Deportivo y el Granada. En ese momento de ostracismo con el nuevo entrenador, de haber interés de Argentinos en el arquero la operación habría sido más factible por el deseo del meta.

Andrada jugó en Copa ante el Mutilvera con una gran actuación y en Liga ante el Huesca Sellés le dio la plaza bajo palos para desde entonces ser fijo ante el Eibar, con una actuación portentosa, penalti parado incluido, y con buen nivel ante Leganés y Málaga, pero vio la quinta amarilla en La Rosaleda y ante el Cádiz Adrián ocupó su sitio. Con ocho partidos de Liga y uno de Copa hasta el momento, Andrada no ve con malos ojos regresar a Argentina, de donde salió en 2020 desde Boca a Monterrey, pero antepone a ese deseo su contrato en el Zaragoza y que se siente a gusto en el equipo y comprometido con el proyecto. Si el club le cierra esa puerta no habrá negociación para su salida, eso se asegura en su entorno.

Si se la abre, todo quedaría a expensas de un acuerdo entre Rayados, donde tiene un año más de vínculo, hasta 2027, y Argentinos, aunque es probable que las condiciones del préstamo fueran mejoradas por el conjunto argentino con respecto a las del Zaragoza, que lógicamente tendría que buscar un meta en este mercado de enero.