Francho, Tachi y Radovanovic siguen sin entrenar con el Zaragoza y son duda para Burgos

La enfermería no da tregua a un Real Zaragoza al que se le amontonan los problemas en forma de lesiones y dolencias físicas que afectan, principalmente, al centro de la defensa. Radovanovic y Tachi no se ejercitan este jueves con sus compañeros y tampoco lo hace Insua, con reparto de cargas que, en principio, no debería impedir que el gallego fuera de la partida el domingo en Burgos. En cambio, tanto Radovanovic, con una fuerte contusión costal, como Tachi, con sobrecarga muscular, son duda y su presencia en El Plantío no está garantizada.

Ni mucho menos lo está de Francho, que tampoco aparece todavía por el grupo. El canterano, que ya no fue de la partida el sábado contra el Cáidz debido a molestias en su rodilla, evoluciona favorablemente pero su concurso en Burgos está en entredicho. Su ausencia se notó mucho en un equipo que también perdió en los primeros compases del choque a Aguirregabiria, que, con una rotura muscular, estará en torno a un mes de baja.

Así que la defensa del Real Zaragoza acapara unos problemas que, lejos de disminuir, aumentan sin que Kosa, también lesionado, sea una opción, si bien en realidad no lo ha sido en toda la temporada.

No acaba ahí el extenso parte médico de un equipo sin Pau Sans, con un golpe en la tibia cuya recuperación se demora más de lo normal, y de Paulino, que no volverá hasta después del parón. En cambio, Bazdar, que no entrenó el miércoles con el grupo, sí lo ha hecho este jueves, con la novedad de los jugadores del Deportivo Aragón Jaime Sánchez-Rubio e Iker García.