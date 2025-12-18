Jorge Cestero, zaragozano y ex del Real Zaragoza, debuta con el Real Madrid: "El sueño de cualquier niño madrididista"

Jorge Cestero, zaragozano de 19 años, debutó este miércoles de forma oficial con el primer equipo del Real Madrid. El centrocampista salió al terreno de juego en el minuto 86 en sustitución de Dani Ceballos y disputó sus primeros minutos con la camiseta blanca.

El medio ya estuvo convocado en el encuentro frente al Manchester City, pero no salió al terreno de juego, al contrario que este miércoles frente al Talavera. Cosecha del 2004, creció futbolísticamente en La Unión La Jota-Vadorrey y pasó al Real Zaragoza. En la temporada 19-20, tras tres campañas como blanquillo, firmó por el Real Madrid.

En el club blanco tienen puestas muchas esperanzas en él. De hecho, es una de las grandes baluartes de la cantera del Real Madrid y es un pilar tanto para el Castilla como para su técnico, Álvaro Arbeloa, que no dudó recientemente en afirmar que "para mí es el mejor ‘6’ de España ahora mismo". Palabras mayores.

"El sueño de cualquier niño madridista. Se ha hecho realidad y soy el niño más feliz del mundo. Un poco de nervios, pero con muchas ganas de salir. Me he cambiado rápido y he salido volando”, dijo a Real Madrid Televisión tras el encuentro.

Además, reconoció que se fija en muchos jugadores para mejorar su rendimiento, "pero sobre todo en Casemiro y Toni Kroos". Por último, preguntado sobre lo que le enseñan en La Fábrica, aseguró que "a dar el 100% y a defender este escudo, que es el más grande del mundo".