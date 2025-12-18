El Real Zaragoza no contempla la salida de Mariano Aguilar del Consejo

Fue un encuentro largo, de más de dos horas de duración, en el que la afición fue la gran protagonista. De hecho, la reunión celebrada este jueves entre el Real Zaragoza y las peñas había sido solicitada por estas hace unas semanas, cuando la situación del equipo era todavía peor que la actual. El club accedió a dar explicaciones y responder a las cuestiones planteadas por una masa social que, tras una breve intervención previa del consejero Juan Forcén y el director general Fernando López, tomó la palabra. Y dio tiempo para abordar numerosas cuestiones. Entre ellas, la futura composición de un Consejo de Administración que celebrará la próxima semana su Junta de Accionistas anual sin que, según lo expuesto, se avecinen cambios, al menos relevantes, en la actual estructura.

En este sentido, Forcén y López descartan la salida de Mariano Aguilar, el consejero responsable de la parcela deportiva y enlace entre el equipo y la propiedad. Esta cuestión, respondida por el club ante el requerimiento de los aficionados presentes en el encuentro que tuvo lugar a media tarde en el estadio, se acompañó con la garantía, trasladada desde la entidad, del total compromiso de los rectores zaragocistas y de su firme disposición a seguir aportando dinero.

En ese sentido, el Zaragoza asegura disponer de margen económico para acometer movimientos en el mercado invernal. Habrá cuatro o cinco fichajes independientemente de las bajas que se puedan producir y del número de ellas.

La presencia de Forcén en el encuentro vino a confirmar que el consejero aragonés ha adquirido un mayor peso específico en el club. Sin embargo, el empresario vino a negar que su paso adelante tenga que ver con un incremento de su participación accionarial y, de hecho, aseguró a los presentes que mantiene el mismo porcentaje que cuando accedió al club.

Hubo, como no puede ser de otro modo, espacio para la autocrítica ante la delicada situación deportiva de un equipo que con la nueva propiedad no ha hecho más que luchar por no descender a Primera RFFE. En ese mismo escenario se encuentra ahora, a cuatro puntos de las posiciones que otorgan la permanencia, pero, en esta ocasión, el club no solicitó unidad y confianza a una afición a la que tanto López como Forcén agradecieron su respaldo incondicional y reconoció que se ha contemplado un escenario ligado al descenso a Primera RFEF en el que, afirma el Zaragoza, el club seguiría siendo viable, aunque, de hecho, el objetivo, asevera la SAD, sigue siendo el ascenso a Primera sin que exista un plazo determinado para ello.

La relación con el Atlético de Madrid también ocupó parte del encuentro mantenido con alrededor de medio centenar de peñistas. Y, en esta cuestión, el Zaragoza solo habló de colaboración con la entidad colchonera, sin ir más allá de una buena relación entre instituciones. De nuevo, el club, que garantiza el próximo pago de los 10 millones adeudados a la Sociedad La Nueva Romareda, aseguró que las decisiones que atañen al Zaragoza se toman en Eduardo Ibarra y, concretamente, a través de la dirección deportiva encabezada por Txema Indias, si bien admite que las cosas no se están haciendo bien en el plano deportivo a lo largo de las últimas temporadas.

De hecho, la SAD planea reforzar la estructura deportiva con más profesionales en una comisión en torno al donostiarra, al que le resta un año más de contrato y con el que se cuenta.

Pero lo que reclamaron los peñistas es más arraigo en la cúpula de la entidad. En ese sentido, los aficionados coincidieron en la importancia de un presidente con presencia en Zaragoza y no a distancia como actualmente (Jorge Mas, residente en Miami). La solicitud, recogida por los dirigentes, se acompañó de la intención, expuesta por la entidad, de dotar al club y al consejo de una mayor presencia zaragocista y, de este modo, incrementar el arraigo a través de la identidad y del sentimiento de pertenencia, si bien ni Forcén, que descartó su acceso a la presidencia, ni López entraron en más detalles. Como avanzó este diario, el consejero desea atraer más capital aragonés, en una difícil tarea.