Alivio para Sellés: Francho, Tachi e Insua vuelven al grupo en un Real Zaragoza sin Radovanovic

Llueve menos en el Real Zaragoza. Tras una semana plagada de ausencias por la gran cantidad de problemas físicos que vienen afectando a la plantilla, el entrenamiento de este viernes ha deparado buenas noticias para Sellés. La poblada enfermería va reduciendo efectivos y Francho, Insua y Tachi han vuelto a un grupo sin Radovanovic, Paulino, Pau Sans y Aguirregabiria.

De este modo, todo apunta a que el central serbio, con problemas en una costilla, no será de la partida en el úlitmo partido del 2025 que se jugará el domingo, a las 18.30 horas, en El Plantío, aunque aún no está descartado. En cambio, el concurso de Insua, Tachi y Francho sí que sería posible a expensas de lo que el técnico zaragocista detalle en la rueda de prensa previa al encuentro.

El caso es que, en principio, la situación en el centro de la zaga se alivia. Insua, que no se había ejercitado el jueves por reparto de cargas, y Tachi, con una sobrecarga, apuntan a conformar la pareja de centrales frente al Burgos, por lo que el madrileño supliría en el once a Radovanovic, hasta ahora fijo para Sellés cuando ha estado disponible.