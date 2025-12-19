Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Elecciones AragónVivienda PirineoFresones rebeldes ZaragozaVuelos ZaragozaAbsolución Ignacio MagañaCristian Ruiz
instagramlinkedin

Alivio para Sellés: Francho, Tachi e Insua vuelven al grupo en un Real Zaragoza sin Radovanovic

El central serbio apunta a ser baja en Burgos junto a los descartados Paulino, Aguirregabiria y Pau Sans

Entrenamiento del Real Zaragoza en la Ciudad Deportiva antes del partido contra el Burgos

Entrenamiento del Real Zaragoza en la Ciudad Deportiva antes del partido contra el Burgos

Pablo Ibáñez

Jorge Oto

Jorge Oto

Zaragoza

Llueve menos en el Real Zaragoza. Tras una semana plagada de ausencias por la gran cantidad de problemas físicos que vienen afectando a la plantilla, el entrenamiento de este viernes ha deparado buenas noticias para Sellés. La poblada enfermería va reduciendo efectivos y Francho, Insua y Tachi han vuelto a un grupo sin Radovanovic, Paulino, Pau Sans y Aguirregabiria.

De este modo, todo apunta a que el central serbio, con problemas en una costilla, no será de la partida en el úlitmo partido del 2025 que se jugará el domingo, a las 18.30 horas, en El Plantío, aunque aún no está descartado. En cambio, el concurso de Insua, Tachi y Francho sí que sería posible a expensas de lo que el técnico zaragocista detalle en la rueda de prensa previa al encuentro.

Noticias relacionadas y más

El caso es que, en principio, la situación en el centro de la zaga se alivia. Insua, que no se había ejercitado el jueves por reparto de cargas, y Tachi, con una sobrecarga, apuntan a conformar la pareja de centrales frente al Burgos, por lo que el madrileño supliría en el once a Radovanovic, hasta ahora fijo para Sellés cuando ha estado disponible.

TEMAS

  1. Los planes de Txema Indias para enero. Cuatro objetivos y un buen número de salidas
  2. Iñigo Eguaras, exjugador del Real Zaragoza: 'He echado mucho de menos al Zaragoza, jamás me hubiese ido de allí
  3. El Real Zaragoza sueña con Karrikaburu si da salidas en ataque
  4. Argentinos Juniors quiere fichar a Esteban Andrada y el portero trasladará la oferta al Zaragoza
  5. El Real Zaragoza pierde una oportunidad ante el Cádiz (1-2)
  6. Las claves de la ampliación de capital en el Real Zaragoza: 4,029 millones y un 8,22% de más peso en el club para Juan Forcén
  7. Ni una a derechas. La contracrónica del Real Zaragoza-Cádiz
  8. Teledeporte vuelve a emitir el 'Galacticazo', la final de la Copa del Rey del 2004 entre el Real Zaragoza y el Real Madrid: día y hora de emisión

Alivio para Sellés: Francho, Tachi e Insua vuelven al grupo en un Real Zaragoza sin Radovanovic

Alivio para Sellés: Francho, Tachi e Insua vuelven al grupo en un Real Zaragoza sin Radovanovic

El Real Zaragoza no contempla la salida de Mariano Aguilar del Consejo

El Real Zaragoza no contempla la salida de Mariano Aguilar del Consejo

Francho, Tachi y Radovanovic siguen sin entrenar con el Zaragoza y son duda para Burgos

Francho, Tachi y Radovanovic siguen sin entrenar con el Zaragoza y son duda para Burgos

Jorge Cestero, zaragozano y ex del Real Zaragoza, debuta con el Real Madrid: "El sueño de cualquier niño madrididista"

Jorge Cestero, zaragozano y ex del Real Zaragoza, debuta con el Real Madrid: "El sueño de cualquier niño madrididista"

Álex Alegría, exjugador del Real Zaragoza. "¿Mi etapa allí? Ni muy buena ni muy mala, pongamos un cinco de nota"

Álex Alegría, exjugador del Real Zaragoza. "¿Mi etapa allí? Ni muy buena ni muy mala, pongamos un cinco de nota"

Argentinos Juniors quiere fichar a Esteban Andrada y el portero trasladará la oferta al Zaragoza

Argentinos Juniors quiere fichar a Esteban Andrada y el portero trasladará la oferta al Zaragoza

Juan Sebastián: "Aguirregabiria me sirve como ejemplo"

Juan Sebastián: "Aguirregabiria me sirve como ejemplo"

El Plantío, punto y final de un 2025 terrorífico para el Real Zaragoza

El Plantío, punto y final de un 2025 terrorífico para el Real Zaragoza
Tracking Pixel Contents