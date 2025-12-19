El Real Zaragoza hace oficial que Gomes pasa a ser jugador del primer equipo "a todos los efectos"

Como avanzó este diario la pasada semana, Ale Gomes ya es jugador del primer equipo del Real Zaragoza "a todos los efectos", tal y como ha hecho oficial el club este viernes. El anuncio expone que la entidad "ejerció la opción por la que Gomes pasa a ser a todos los efectos jugador del primer equipo" y considera al futbolista "uno de los más sólidos proyectos de la Ciudad Deportiva".

Gomes, que ya ha disputado cinco partidos con el primer equipo (tres en Liga y dos de Copa), es una de las escasa buenas noticias que está deparando una temporada aciaga. El central, de apenas 17 años y en segundo año de la etapa juvenil, ya empezó a llamar la atención en verano, cuando deslumbró con el Deportivo Aragón en el primer amistoso de la pretemporada del equipo entonces dirigido por Gabi. Su progresión desde entonces ha acabado por abrirle de par en par las puertas de un primer equipo del que ya no saldrá.

Gomes firma un nuevo contrato hasta 2029, cambiando sus actuales condiciones para pasar a cobrar el mínimo salarial en la categoría de plata, aunque llegando a esa cifra, algo menos de 100.000 euros probablemente con objetivos.

El Zaragoza, ante el creciente interés de clubs importantes en el jugador, ha decidido adelantar los tiempos por un futbolista que ya es internacional sub-18 Gomes, hasta su salto a los planes de Sellés, había jugado en este curso en el filial, con siete partidos en el equipo de Emilio Larraz. Tal y como quedó fijado en ese contrato firmado en 2024 y que ahora se ejecuta, si Ale Gomes pasa al primer equipo, ya sea por cumplir esos 10 partidos o por la ejecución de la opción unilateral, su cláusula sube en Segunda a 10 millones y a 20 en caso de que juegue en la élite, escenario ahora utópico para un equipo que es colista en la categoría de plata.

“Álex es un chico excepcional, que está adaptándose a la categoría. Está solucionando de manera muy solvente situaciones que a otros jugadores les cuesta mucho tiempo poder resolver. Contamos con él, como un valor muy activo del club. Es un chico al que tenemos que seguir apoyando, porque este tipo de jugador hace mejor al Real Zaragoza", dijo Sellés del central tras la eliminatoria de la semana pasada ante el Burgos, donde Gomes completó una buena actuación y jugó los 120 minutos del encuentro.