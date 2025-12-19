Rubén Sellés, entrenador del Real Zaragoza: "En el vestuario hay compromiso, nadie se ha desenganchado"

Tras la racha de tres triunfos que resucitó al todavía colista Real Zaragoza, el empate en Málaga y la derrota ante el Cádiz amenazan con el regreso de las dudas, pero Rubén Sellés trató de evitar a toda costa esa percepción en la previa del último encuentro del año. "Estamos al inicio del proceso conmigo y esto podía pasar. El equipo tiene claro cómo quiere jugar y ganar los partidos y vamos a intentar volver a hacerlo. No temo que el equipo vaya a entrar en otra espiral, hemos dado un paso adelante", afirmó tajante el valenciano.

Lo tendrá que demostrar el equipo aragonés en la visita al Burgos, un choque al que llegan los blanquillos con varias dudas. La principal, Francho, parece casi resuelta. "Soy moderadamente optimista con él", aseguró Sellés. Sobre el resto de la enfermería, el técnico dijo que "todavía no hay más descartados que la situación de Paulino y Martín, e incluimos ahí a Pau Sans con su edema. Radovanovic no ha podido entrenar con regularidad y vamos a ver si puede llegar, vamos a apurar al máximo. Tachi y Francho han hecho sus procesos de recuperación y esperemos que estén para el partido".

Volvió a incidir Sellés en el tema de la competitividad. "Afrontamos el partido como cualquier otro, vamos a Burgos a intentar sacar los tres puntos. Todos nos sentimos defraudados del resultado contra el Cádiz, podemos hacer las cosas mejor. Hemos sido competitivos en todos los partidos, sabemos lo que tenemos que hacer para dar nuestra mejor versión", apuntó. El que parece que volverá a la portería será Andrada, aunque el entrenador zaragocista no lo aseguró con rotundidad. "Tengo dos buenos porteros, Esteban nos da cosas diferentes en salida de balón. La competitividad de ellos es lo que nos llevará a tomar decisiones, la veréis este domingo. Estoy muy contento con la portería"", señaló.

Viaje a Burgos

Como siempre, se espera un buen número de zaragocistas en las gradas, con la novedad de que esta semana la plantilla y el cuerpo técnico han pagado las entradas de los desplazados. "Les necesitamos, tenemos que seguir dando pasos para engancharles. Que vengan el domingo, que todos juntos creemos esa atmósfera de equipo difícil de batir, que vengan a animar que vamos a competir por ellos", subrayó.

Por último, Sellés pasó de puntillas el tema de la inminente apertura del mercado de invierno. "Todos los jugadores están entrenando para pelear y jugar en el Real Zaragoza. Hay compromiso en el vestuario, nadie se ha desenganchado de la dinámica del equipo. No espero ningún fichaje para la primera semana de enero y no sé si habrá alguno en la siguiente", cerró el técnico blanquillo.