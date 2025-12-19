El tiempo en Burgos durante el partido del Real Zaragoza: temperatura gélida y probabilidad de nieve

El Real Zaragoza estará arropado este próximo domingo frente al Burgos en El Plantío por más de 400 aficionados en una nueva muestra de sentimiento zaragocista a las duras y a las maduras. Especialmente a las duras. Un apoyo incondicional que se deja sentir en cada desplazamiento del equipo lejos del Ibercaja Estadio y que da muestra de que, pese a todos los sinsabores de los últimos tiempos, la hinchada del león no rebla.

Un aliento incansable que el club ha querido reconocer en esta ocasión pagando la entrada a todos esos fieles que agotaron las todas las localidades puestas a disposición por el Burgos en tan solo 4 horas. "El club, la plantilla y el cuerpo técnico costearán las localidades como agradecimiento a la fidelidad de los zaragocistas", anunció entonces el club aragonés.

El último partido del año para el Real Zaragoza será especialmente duro. No solo en la faceta deportiva, con una diferencia clasificatoria notable entre ambos equipos, con los burgaleses cerrando los puestos de promoción a primera y los zaragocistas colistas a cuatro puntos de la permanencia. También lo será en lo meteorológico. Será un domingo helador, pasado por agua y con posibilidad de que incluso caigan algunos copos de nieve.

El tiempo durante el Burgos - Real Zaragoza

Los 432 zaragocistas que poblarán El Plantío se enfrentarán a una meteorología dura. Los que opten por estar desde primeras horas del domingo en Burgos se enfrentarán a temperaturas que se moverán sobre los 0 grados y con lluvia fina que podría caer de manera intermitente. Según las previsiones se esperan acumulados de apenas entre 2 y 5 litros por metro cuadrado en 5 horas.

Será durante primeras horas de la tarde cuando se alcance la máxima prevista para el día, unos 4 o 5 grados. A partir de entonces, cuando el balón eche a rodar en El Plantío, a las 18.30 horas, el mercurio ya habrá comenzado a caer poco a poco, de manera que cuando acabe el encuentro podría haber una sensación térmica bajo cero.

Además, la cota bajará a los 700 metros (Burgos está situada a 800 metros) y algunas previsiones hablan de que incluso podría caer algún copo durante el partido. No se espera, en cualquier caso, que fuera una nevada copiosa que pudiera poner en riesgo el encuentro, como pasó en enero del pasado año entre el Real Zaragoza y el Andorra. Aquel 19 de enero de 2024, LaLiga aplazó el partido al día siguiente ante la copiosa nevada que cayó sobre Zaragoza.