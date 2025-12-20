El arma del rival del Real Zaragoza: los once metros del Burgos

El Real Zaragoza deberá tener mucho cuidado esta tarde de domingo en El Plantío cuando el balón esté en su área porque el Burgos está sacando un altísimo rendimiento a los penaltis, algo sin parangón en Segunda. Ha lanzado, en las 18 jornadas disputadas hasta este fin de semana, siete en lo que va de temporada (el Almería le sigue con cinco en esa faceta) y ha transformado todos ellos.

Así, las penas máximas están teniendo una importancia capital en el conjunto burgalés, que no necesita muchas ocasiones ni remates para anotar con el balón en juego (el que menos intentos hace de la Liga) y que es infalible en los penales, con cuatro lanzadores distintos, David González, Curro, Mario González y Mateo Mejía, en una serie sin fallo a la que añadió otro eslabón más en Copa, donde David mandó a la red la octava pena máxima del curso para los burgaleses en la remontada y el pase a octavos de los de Ramis tras tumbar a todo un Primera, al Getafe.

El conjunto de Ramis cuenta con el buen trabajo del entrenador de porteros con los lanzadores para ese carácter infalible

El caso es que el conjunto castellano-leonés ha marcado el 30% de sus dianas en el campeonato desde la suerte fatídica de los once metros, siete del total de 23 que suman los de Ramis, que gracias a ellas han firmado cinco victorias. En la goleada ante la Cultural marcaron de penalti Curro y David González y en las tambén victorias ante el Cádiz (Mateo Mejía), Sanse (David González), Mirandés (Mario González) y Almería (Curro), también hubo protagonismo de esos lanzamientos, mientras que la única transformación que no les sirvió para sumar fue la de David González ante el Huesca.

Ramis: "Al Zaragoza no le corresponde la clasificación que tiene" El entrenador del Burgos, Luis Miguel Ramis, que ya derrotó a Sellés en la Copa, elogió al conjunto zaragocista, que es colista de Segunda, antes del partido de este domingo. "Para mí no es un equipo que le corresponda esa clasificación. Tiene muy buenos jugadores, muy buenos mecanismos y una buena idea de juego. Sin ninguna duda está yendo a más en su rendimiento y será cuestión de tiempo que pelee por salir de sus posiciones. Para nada se nota en el juego del Real Zaragoza esa posición clasificatoria", aseguró el míster catalán, que tiene las dudas de Kevin Appin, Morante y Fer Niño, que han arrastrado problemas esta semana, si bien apuntan a estar en el once los dos últimos. Mateo Mejía, Sergio González y Atienza, este sancionado, son las bajas y Mollejo, exzaragocista y que viene de un gran partido ante el Getafe en Copa, apunta a estar en el banquillo.

Semejante efectividad, ese pleno de aciertos y tantas penas máximas señaladas a su favor, tiene un factor que puede ayudar a su explicación. Es la presencia desde el verano del entrenador de porteros, Fran Sanz, que no solo trabaja con los arqueros sino que a los lanzadores de penaltis les ayuda con vídeos sobre los metas rivales, algo que Mario, tras anotar ante el Mirandés de esa forma, reconoció.

Al Real Zaragoza se le han pitado 4 en contra, 2 de ellos convertidos en gol, y dos a favor, con un pleno de aciertos en los lanzamientos de Soberón y Dani Gómez

Mientras, al Burgos no se le ha señalado ningún penalti en contra en las 18 jornadas que lleva de campeonato. Al Zaragoza, por su parte, se le han pitado cuatro penas máximas en su área, con dos aciertos de los rivales y dos de los arqueros blanquillos. Adrián paró la de Iza hace una semana con el Cádiz como Andrada la de Bautista en Ipurua ante el Eibar. Mientras, el arquero argentino no pudo evitar los goles de Manu Justo (Cultural Leonesa) y Diego (Leganés). Además, los zaragocistas solo han podido disfrutar de dos penaltis a favor, los convertidos por Soberón ante el Eibar y por Dani Gómez en La Rosaleda frente al Málaga.