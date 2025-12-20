Bazdar, único descarte de Sellés en una lista de 25 con Francho y sin Radovanovic

La situación de Samed Bazdar en el Real Zaragoza hace ya varias semanas que solo conduce a una salida en enero, probablemente con una cesión con opción de compra, pero los giros de tuerca de Sellés con el balcánico no paran. Ante el Burgos, después del entrenamiento del equipo este sábado, es el único descarte por decisión técnica en una lista de 25 jugadores en la que está Francho, al que se ha mimado toda la semana por unas molestias en la rodilla que ya le dejaron fuera ante el Cádiz (lo más normal es que juegue, aunque llega justo), y no Radovanovic, que sufrió un problema en las costillas, una contusión según la versión oficial y una costilla rota según otras fuentes, y que por el dolor no ha podido entrenar con el grupo en toda la semana, por lo que no viaja y es uno de los cambios obligados en el once.

Bazdar apenas ha tenido minutos con Sellés, solo ante el Deportivo y en Copa frente a la Mutilvera. Tras jugar con su selección en noviembre y ser baja ante el Huesca no fue a Ipurua por unas molestias en el aductor y después ha acumulado bajas por decisión técnica (Leganés, Málaga y ahora Burgos) con citaciones sin minutos (Cádiz y en Copa frente al cuadro burgalés).

Sellés no cuenta con él y, de hecho, no es raro ver que en los partidillos lo ubique de lateral izquierdo y ahora mismo su salida es más que obligada. Esta semana, el serbio, aunque juega con Bosnia, ha entrenado con normalidad desde el jueves tras superar unas leves molestias en el cuádriceps. Por Bazdar pagó el Zaragoza al Partizan tres millones de traspaso en total y su ficha más la amortización de su traspaso suponen un millón al límite salarial, por lo que con el rol actual que tiene su salida es el único camino.

Radovanovic, por su problemas en las costillas, y los también lesionados Paulino, Pau Sans, Aguirregabiria y Kosa son las bajas en Burgos

Aguirrebabiria, por su lesión en el biceps femoral ante el Cádiz, Pau Sans, otro que está en la rampa de salida este enero y que tiene unas molestias en la tibla desde hace una semana, Paulino, con un esguince de rodilla, y Kosa, ya recuperado de sus molestias pero con solo dos días de trabajo con el equipo (otro de salida fija en el mercado), componen la lista de bajas zaragocistas en una expedición con 25 jugadores en la que habrá dos descartes antes del choque.

Sellés recupera a Andrada y a Bakis, que estuvieron sancionados ante el Cádiz, y también a Saidu, que ha sido baja en los dos últimos partidos por un esguince de tobillo en la Copa, Paul, que no jugó ante el Cádiz por un golpe en la rodilla, y Cuenca, que no lo hizo por gripe.

Mientras, del filial se lleva a Pinilla, Barrachina Terrer y al meta Calavia, ya que Ale Gomes es a todos los efectos del primer equipo. Andrada, Francho, pese a estar entre algodones, Tachi y Juan Sebastián se plantean como las novedades en el once en Burgos.