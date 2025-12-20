El nuevo trabajo de un ex del Real Zaragoza después de retirarse del fútbol: "Pasé por momentos duros"

Cada vez son más los exfutbolistas los que admiten tener serias dificultades para vivir una vida normal después de colgar las botas. La transición de estar toda la semana preparándote para el partido del fin de semana a no tener ninguna obligación diaria es complicada para todos los jugadores que deciden retirarse. Muchos de ellos apuestan por seguir ligados al fútbol de una forma u otra ya que se sacan los títulos de entrenador o se hacen representantes de futbolistas. Mientras que otros se dedican a la inversión en otros ámbitos como la gastronomía o el mundo empresarial.

Los futbolistas profesionales de Primera y Segunda División ganan mucho más dinero que el resto de la población y saber gestionar tal cantidad de dinero no es nada fácil. Muchos de ellos deciden contratar a un asesor financiero que se encargue de administrar los millonarios sueldos que reciben cada año. Si no son capaces de hacerlo correctamente pueden tener problemas con la justicia o directamente acabar su carrera profesional y no tener ahorros suficientes para el resto de su vida.

Este perfil profesional como asesor financiero se ha popularizado en los últimos tiempos gracias a las redes sociales donde muchos jóvenes comparten su conocimiento con el resto de la población. Un exfutbolista del Real Zaragoza ha decidido emprender en este complicado mundo económico tal como ha anunciado en su perfil de Instagram en los últimas semanas. Se trata de Bruno Perone, central italo-brasileño que vistió la camiseta blanquilla durante mitad de la temporada 17-18 y otra mitad de la 18-19 antes de marcharse al Extremadura.

"El partido más importante no se juega en la cancha"

El defensa, que pasó por equipos brasileños e incluso jugó en la Premier League con el Queens Park Rangers, se retiró del fútbol hace dos temporadas tras jugar en Segunda Federación con el Cerdanyola. "El partido más importante no se juega en la cancha. A los 16 años salí de casa con una ilusión enorme: cumplir mi sueño de ser futbolista profesional. Pasé por momentos duros, pero la pasión por el fútbol me dio fuerzas para seguir", relata Perone en una publicación de Instagram en el que recuerda su paso por Brasil, España, Inglaterra, Estados Unidos e India.

El ex del Real Zaragoza se percató de que muchos futbolistas terminaban la carrera y ya habían perdido todo el patrimonio que había ganado durante tantos años. "Personas con talento, esfuerzo y sacrificio, que después de tantos años de carrera se quedaron sin estabilidad, sin dirección, sin futuro financiero. Entendí que el problema no es cuánto ganas, sino cuánto sabes cuidar", recuerda el corpulento central.

"Mi propósito es que ningún futbolista, ni ninguna persona, viva lo que vi y viví. La educación financiera no es un lujo — es una necesidad. Es la diferencia entre tener un buen momento o tener una buena vida. El fútbol me enseñó a luchar hasta el final. Las finanzas me enseñaron a cuidar lo que tanto costó conseguir. Hoy sigo jugando, pero en otro campo: el de ayudar a otros a planificar, proteger y construir su futuro", concluye su mensaje Perone anunciando su nuevo trabajo como asesor financiero.