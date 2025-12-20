Las peñas del Real Zaragoza valoran positivamente la reunión con el club: "Dan la cara"

En líneas generales, el encuentro mantenido el pasado jueves entre el Real Zaragoza y sus peñas satisfizo a unos aficionados que, por primera vez en mucho tiempo, mantuvieron una reunión cara a cara con los rectores del club. El consejero Juan Forcén, cuyo poder y peso específico en la SAD va en aumento, y el director general Fernando López mostraron al medio centenar de peñistas presentes en la cita un escenario complejo marcado por la difícil situación clasificatoria de un equipo que, con la nueva propiedad, no ha hecho sino luchar por mantenerse en Segunda: «La sensación que me dejó es muy buena. Se mostraron próximos, transparentes y no rehuyeron ninguna pregunta. Me sorprendió muy gratamente el compromiso expuesto por el grupo inversor aun en el peor de los casos (descenso a Primera RFEF)», explicó a este diario uno de los peñistas asistentes al acto.

«Son conscientes de la dimensión del problema actual pero me dio la sensación de que confían mucho en las posibilidades a medio plazo del Real Zaragoza y de su potencial», añadió este aficionado, que apuesta por refugiarse en ese mensaje de «confianza y fe» trasladado por la entidad. «Nos dijeron que se está trabajando mucho ahí dentro con el objetivo de crear una estructura más eficiente. También en una Ciudad Deportiva obsoleta y caduca, si bien la legislación actual no facilita la protección de la cantera. De hecho, se nos trasladó que hay varios pleitos abiertos en este asunto».

«Se nos trasladó que hay varios pleitos abiertos por la fuga de canteranos», dice uno de los asistentes al encuentro

En todo caso, esa sensación de «compromiso» también fue detectada por otros de los presentes en una cita solicitada por los propios peñistas. «Me dio la sensación de transparencia, y eso se agradece. Creo que la propiedad tiene ganas de seguir dando el callo y así, de hecho, se nos dijo», aseguran desde otra peña zaragocista. En su caso, también acabó «contento» tras una larga reunión de más de dos horas en la que el Real Zaragoza trasladó a su masa social, entre otras cosas, que no se prevén cambios en la estructura de la entidad ni en el Consejo, con la continuidad de Mariano Aguilar, consejero encargado del área deportiva, y el director deportivo, Txema Indias, asegurada: «Nos dieron su palabra de que en el club se está trabajando mucho para salir de esta situación y que el futuro sea mejor. Esperamos que ese trabajo pueda lucir al fin y que esas mejorar en organización y funcionamiento sean palpables, así como la de la situación deportiva. Pero se agradece que den la cara, desde luego», indicó otro peñista.

En la reunión, por supuesto, hubo espacio para la autocrítica, como no puede ser de otro modo: «Lo que más valoro de la reunión es el acercamiento del club con las peñas y la sinceridad demostrada en todo momento. Se pudo preguntar abiertamente todo lo que cada uno quiso y los representantes del club, dos personas importantes dentro de la estructura actual, estuvieron abiertos a contestarlo todo desde el primer momento. Incluso reconocieron errores que habían cometido en algunas decisiones pasadas», subraya otro de los aficionados presentes en la cita, en la que el club cifró en 4 o 5 el número de fichajes a realizar en el mercado invernal: «También admitieron sugerencias de cosas que hubiéramos visto en el nuevo estadio que no nos pareciesen bien y las anotaron para intentar mejorarlas. Estarás más de acuerdo o no con algunas cosas, pero se agradece que den la cara».