Comprobar Lotería de NavidadSorteo Extraordinario Navidad
Bakis, el del Andorra. Las puntuaciones del Burgos-Real Zaragoza

Tasende y Andrada secundan al turco, que derrochó eficacia en apenas cinco minutos

Bakis celebra el tanto del empate en el descuento.

Bakis celebra el tanto del empate en el descuento. / Carlos Gil-Roig

Jorge Oto

Zaragoza

EL MEJOR

Bakis | 8 |

Letal. En cinco minutos marcó un gol y rozó otro. No se le puede pedir más.

Andrada | 7 |

Seguro. Bien por arriba, mejor por abajo y sacando de quicio al rival. Otra amarilla.

Juan Sebastián | 4 |

Apocado. Muy mala primera parte y flojo en el gol. Mejoró algo tras el descanso.

Insua | 6 |

Multiplicado. Hizo lo suyo y lo de Tachi. Salvo por algún despiste, buen partido.

Tachi | 3 |

Caído. Con tanto resbalón, se cayó del todo. Muy mal con el balón y en la colocación.

Tasende | 7 |

Incisivo. De sus mejores partidos. Bien atrás y muy buenos centros.

Keidi Bare | 5 |

Gris. De menos a más, aunque cometió un grave error que pudo costar caro.

Guti | 4 |

Confundido. Mucha circulación y poca decisión. Sin presencia en áreas.

Valery | 4 |

Insuficiente. Trabajo y entrega no faltan pero debe marcar diferencias.

Cuenca | 4 |

Agotado. El oxígeno le dura demasiado poco y eso le resta claridad.

Kodro | 4 |

Superado. No fue su mejor día. Los centrales del Burgos pudieron con él.

Soberón | 1 |

Egoísta. Horroroso en todo: controles, pases, definición y decisiones. Fatal.

Dani Gómez (5): Colaborador.

Moya (5): Esforzado.

Moyano (5): Escaso.

Saidu (-): Central.

