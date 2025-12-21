Bakis, el del Andorra. Las puntuaciones del Burgos-Real Zaragoza
Tasende y Andrada secundan al turco, que derrochó eficacia en apenas cinco minutos
EL MEJOR
Bakis | 8 |
Letal. En cinco minutos marcó un gol y rozó otro. No se le puede pedir más.
Andrada | 7 |
Seguro. Bien por arriba, mejor por abajo y sacando de quicio al rival. Otra amarilla.
Juan Sebastián | 4 |
Apocado. Muy mala primera parte y flojo en el gol. Mejoró algo tras el descanso.
Insua | 6 |
Multiplicado. Hizo lo suyo y lo de Tachi. Salvo por algún despiste, buen partido.
Tachi | 3 |
Caído. Con tanto resbalón, se cayó del todo. Muy mal con el balón y en la colocación.
Tasende | 7 |
Incisivo. De sus mejores partidos. Bien atrás y muy buenos centros.
Keidi Bare | 5 |
Gris. De menos a más, aunque cometió un grave error que pudo costar caro.
Guti | 4 |
Confundido. Mucha circulación y poca decisión. Sin presencia en áreas.
Valery | 4 |
Insuficiente. Trabajo y entrega no faltan pero debe marcar diferencias.
Cuenca | 4 |
Agotado. El oxígeno le dura demasiado poco y eso le resta claridad.
Kodro | 4 |
Superado. No fue su mejor día. Los centrales del Burgos pudieron con él.
Soberón | 1 |
Egoísta. Horroroso en todo: controles, pases, definición y decisiones. Fatal.
Dani Gómez (5): Colaborador.
Moya (5): Esforzado.
Moyano (5): Escaso.
Saidu (-): Central.
