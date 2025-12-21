La contracrónica del Burgos-Zaragoza (1-1). La perfecta radiografía de Bakis

El gol que Bakis firmó en el descuento, de derechazo desde fuera del área, recordando sus tiempos en el Andorra, salvó un punto en Burgos, de forma merecida, quede claro, pero la situación del turco, sus vaivenes en la temporada son un espejo, una radiografía del caos que es este Zaragoza, que llega penúltimo a este final de 2025 y que celebra ese empate sabiendo que cierra un año terrible en lo numérico y que va a tener que remar mucho para lograr la salvación, con solo 17 puntos en la tabla y con la sensación de que son vitales la llegada de refuerzos en este enero que ya está a la vuelta de la esquina.

Bakis en verano estuvo fuera del equipo tras una desastrosa cesión en el Górnik, no se marchó al Vanspor, vio una puerta con la llegada de Sellés y su segundo, Toni Astorgano, y ha empezado a contar con la llegada del nuevo entrenador, siempre como relevo en la Liga, que ya marcó un gol valioso en Ipurua de rebote y que en Burgos firmó un golazo que hace que al parón de Navidad se llegue con otro sabor, por lo menos fuera de la posición de colista, que le acompañaba desde la jornada 9, cuando Gabi hizo las maletas.

«Esos tiros de lejos me gustan mucho, son míos», decía el turco nada más acabar el choque, con el sabor del tanto marcado todavía reciente, recordando los que hizo en el Principado y que le valieron la apuesta fuerte del Zaragoza en él, hasta ahora llena de sombras y con pocas luces. La de Burgos con un buen gol brilla con fuerza. Esa diana, al fin y al cabo, da esperanza a un Zaragoza que tocó fondo y que lucha por salir con una infinidad de carencias, que le cuesta un mundo marcar y que es débil en su área. Sellés le ha dado más armas, más argumentos, pero el balance con 11 puntos de 27 es insuficiente para salir del pozo. El técnico cogió al Zaragoza a 5 puntos de la permanencia en la décima jornada, dos meses y nueve citas después, se va con al parón navideño a cuatro de la permanencia. El avance, pues, es escaso, insuficiente.

También ha estado Bakis en el pozo y ha logrado ver la luz en este Zaragoza, donde ya pocos aficionados tenían esperanzas en él y ahora está aportando en esa salida del túnel, lejos de las expectativas que generó su fichaje, pero ayudando cuando sale del banquillo. El partido estaba mucho antes para su salida, para aprovechar su capacidad en el remate y Sellés tardó en esa apuesta, un cabezazo en un córner fue su primer aviso y después llegó ese soberbio zapatazo tras un balón que él ganó casi en el medio y en el que combinó con Guti. Un gol magnífico que da luz a un Zaragoza superior al Burgos y que sigue entre tinieblas en la tabla, que necesita sumar de tres puntos y hacer un 2026 mucho mejor que el año que deja atrás con este partido en Burgos, pero que ha ganado en fe sin duda en los últimos tiempos, lo que le lleva a levantarse una y otra vez desde que Sellés encontró la brújula después de sus derrotas iniciales.

El punto premió al Zaragoza y el gol premió a Bakis, cuya situación es una buena radiografía en su lucha por levantarse tras tocar fondo de este equipo que pelea por salir de abajo, que necesita ayuda con los fichajes y que debe mejorar en detalles, en dominio en las áreas, pero que cree y que llega muy vivo, aunque en descenso, al parón.