Insua: "Hay que seguir en esta línea y haremos seguro una gran segunda vuelta"

Los jugadores del Real Zaragoza se mostraron felices por el empate sumado en Burgos, aunque admitió la plantilla que el punto se les quedó corto por los méritos contraídos: "Hicimos un partido muy completo, ante un equipo que estaba en playoff, que no es cualquier cosa, y es una pena. En la primera parte hicimos méritos para ir ganando, el equipo siguió insistiendo hasta el final y ese gol nos da ese punto que era lo mínimo que merecíamos. Hay que valorar los puntos y sacarlos fuera de casa es siempre positivo", aseguró Pablo Insua en declaraciones a Aragón TV.

"Llevamos unos 5 o 6 partidos con una dinámica muy buena, con un equipo muy reconocible y dominador, que está más cerca de ganar los partidos que de no hacerlo. Hay que seguir en esa línea y seguro que así haremos una gran segunda vuelta", añadió el central, fijo para Sellés y que en El Plantío vio la quinta amarilla y no podrá jugar ante Las Palmas por sanción.

"Estamos siendo regulares en nuestro rendimiento, aunque mínimos detalles nos hacen no sumar más pero la puntuación de los últimos partidos no es mala y es la línea a seguir. Si estamos a este nivel tenemos recompensa y hay que seguir así. Seguro que en el 2026 vendremos mejor y los resultados serán mejores", aseveró el defensa, que dio las gracias al medio millar de zaragocistas que estuvieron en El Plantío. "Hay que agradecer el viaje y la gente que había en este día difícil con la nieve. Ellos son nuestro motor, los notamos en casa y fuera".

La felicidad de Bakis

"Estoy muy contento y feliz". Esas fueron las primeras palabras de Sinan Bakis nada más acabar el partido, con el tanto marcado muy reciente. "Por mi gol y por el equipo, por cómo hemos trabajado para lograr este punto", añadió el delantero turco, protagonista de la victoria con esa diana. "Sabíamos que el campo del Burgos iba a ser muy difícil, porque son un buen equipo, pero hemos merecido este empate, hay que seguir y trabajar duro", aseveró el punta.

"Ahora toca descansar un poco en estos días y después seguir trabajando para volver muy fuertes y ver qué va a pasar en el próximo año", finalizó Bakis, que admitió que su gol le había recordado a alguno anotado con el Andorra.