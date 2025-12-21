¿Cómo le han ido al Real Zaragoza los últimos partidos del año?

El partido de hoy despide el año natural para el Real Zaragoza y da paso a unas vacaciones por el parón de Navidad, a un descanso por esas fiestas al que el equipo zaragocista se ha acostumbrado a llegar en los últimos tiempos con más amargura en el turrón que otra cosa. Es verdad que ganó la temporada pasada en esa cita antes de comenzar el descanso, en el único partido de David Navarro como entrenador, con gol de Aketxe ante el Racing de Ferrol, pero este encuentro que trae el epílogo anual ha sido más habitual fuente de disgustos que de alegrías desde que el equipo milita en Segunda en esta eterna etapa iniciada en 2013.

Así, el balance es de cuatro victorias, tres empates y cinco derrotas para que el Zaragoza sume solo 15 puntos de los 36 que ha puesto en juego en esas citas que suponen la caída del telón anual y que normalmente llegan en el final de la primera vuelta o un poco antes. La de El Plantío supone la decimonovena jornada del campeonato y la necesidad acuciante de puntuar por parte del colista obliga a mejorar en forma de botín en Burgos los tristes datos de solo haber sumado el 41,6% de los puntos en estos duelos prenavideños desde que la categoría de plata es una realidad en la existencia del cuadro aragonés.

El triunfo de David Navarro

Ante el Racing de Ferrol, en un partido al que el Zaragoza llegaba en una crisis galopante de resultados y con la dimisión ý huida de Víctor Fernández solo unos días antes, supone una de las cuatro victorias, lista que completan el triunfo en Vallecas ante el Rayo en la 16-17 (1-2), el logrado ante el Extremadura en La Romareda (2-1) en el estreno de la tercera etapa de Víctor en el banquillo en la 18-19 y el firmado por JIM en su primer encuentro de Liga como entrenador zaragocista, ante el Lugo (1-0) en casa en la 20-21.

Mientras, los empates se rubricaron contra el Murcia (0-0) en la 13-14, el Mirandés (1-1) en la campaña siguiente y el Levante (2-2) en la temporada 23-24. Las cinco derrotas llegaron ante el Nástic en Tarragona por 3-1 en la 15-16, que significó que salieran del club Ranko Popovic y Martín González y que llegaran Lluís Carreras y Narcís Juliá, el Valladolid en la 17-18 (3-2), en el derbi con el Huesca en la 19-20 (2-1), frente al Tenerife en La Romareda en la 21-22 (0-2) y contra el Leganés en Butarque en la 22-23 (2-1).