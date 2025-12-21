El Real Zaragoza deja de ser colista y no podrá contar con Insua tras el parón

El Real Zaragoza llega al parón navideño, ya que el próximo fin de semana no hay Liga, con 17 puntos a 4 de la permanencia que marcan con 21 el Granada y el Sanse, ya que el Eibar, con esos mismos 21 está en descenso, pero sale de un farolillo rojo que ocupaba desde la novena jornada tras la derrota en Almería que trajo el cese de Gabi. El conjunto zaragocista adelanta al Mirandés, que perdió este domingo con el Córdoba.

Con Sellés el equipo suma 3 victorias, 2 empates y 4 derrotas en 9 jornadas, para un balance de 11 puntos de 27 posibles, y el entrenador valenciano cogió al Zaragoza a 5 de la permanencia, llegó a estar a nueve tras caer en Granada y a solo dos de la salvación tras empatar en Málaga, pero se queda ahora a esos cuatro puntos con 23 citas por delante.

Tras una semana de vacaciones y volviendo a los entrenamientos el próximo lunes 29 el Zaragoza recibirá a la UD Las Palmas el domingo 4 de enero en el Ibercaja Estadio en una cita en la que no podrá contar con Pablo Insua. El zaguero vio por protestar un posible penalti por mano de Lizancos la quinta amarilla y estaba apercibido, como Pomares y Guti, por lo que el central gallego será baja para el primer partido de 2026. Insua ahora mismo es el defensa que más minutos acumula e indiscutible para Sellés. En ese duelo también son seguras las ausencias de Paulino y Aguirregabiria, ambos por lesión.