Rubén Sellés, entrenador del Real Zaragoza: "No espero nada del mercado invernal porque conozco la situación del club"

Como si hubiera tenido prácticamente un deja vu, a Rubén Sellés el encuentro ante el Burgos le recordó mucho al empate en La Rosaleda, un encuentro en el que su Real Zaragoza ha tenido aciertos y errores y en el que quizá el equipo aragonés ha merecido mal, pero en el que ha acabado sumando un punto casi milagroso al final. «Hicimos casi todo bien, pero nos falta acabar para redondearlo», explicó el técnico blanquillo.

Conforme a lo que se vio en El Plantío, el valenciano explicó que«veníamos con la idea de ser dominantes y protagonistas y lo hemos sido. Es importante seguir en esta línea. Las señas de identidad están claras, pero si nos descuidamos se nos escapan los partidos y sus ocasiones han llegado por nuestros despistes. Tenemos que seguir mejorando pero me voy orgulloso del trabajo del equipo y por cómo juegan con la idea que les hemos dado», analizó el entrenador. Siguió Sellés su discurso por los mismos derroteros: «Íbamos a tener espacios para salir desde atrás, hemos sido presionantes arriba, quizá hemos perdido algún segundo balón, pero hoy todo aficionado del Real Zaragoza puede identificar al equipo que queremos ser».

Evidentemente, el hombre del día fue Sinan Bakis, aunque el técnico de los aragoneses, su mayor valedor desde que llegó al banquillo hace un par de meses, no quiso personalizar demasiado en el delantero turco. «Tras la roja ante el Málaga que nunca debió producirse, ha mantenido el ritmo de entrenamientos. Hay mucha gente trabajando bien y Sinan no es una excepción. Los jugadores quieren hacerlo juntos», indicó. «No solo estoy contento por él, también cómo han entrado Saiud, Dani Gómez, Toni Moya...no hemos cambiado el sistema, pero sí los perfiles», añadió el técnico, casi siempre frío en su discurso.

También habló Sellés de Andrada, que volvió en Burgos al once titular tras su sanción. «Tenemos dos porteros diferentes y Esteban nos da la salida desde atrás. Son cosas del fútbol. No podemos jugar igual con Kenan, Dani o Sinan arriba. Hay que adaptarse a los perfiles, pero siempre intentando ser nosotros», indicó el técnico blanquillo, que ya mira al futuro: «Cogemos el punto, miramos hacia adelante y tenemos una semana para descansar con los nuestros, que lo necesito. Volveremos con más fuerza».

Fichajes

Quizá cuando el Zaragoza vuelva al trabajo, Sellés pueda contar con alguna novedad en su plantilla, aunque el entrenador se mostró tremendamente escéptico. «No espero nada ni le pido nada al mercado invernal porque conozco la situación del club. Tengo una buena plantilla. Estamos demostrando que somos tan competitivos como cualquiera. Veremos las posibilidades que hay», aseguró.

La que seguro que sí que estará en 2026 será la afición, que se volvió a dejar la garganta en El Plantío. «Sabemos que si tenemos que hacer algo es con nuestra afición. Debemos darle para que se enganchen y ellos nos den nosotros. Es un orgullo representar al Real Zaragoza y ellos lo sienten así».