El ayuntamiento tumba una subvención de 700.000 euros al Real Zaragoza que podría afectar a su límite salarial

Salvo un improbable giro de los acontecimientos, el Real Zaragoza se quedará sin una subvención histórica concedida desde hace años por el ayuntamiento de la capital y que asciende a 700.000 euros, IVA incluido. El Consejo de Administración de la sociedad municipal Zaragoza Deporte ha tumbado la concesión de esta ayuda en concepto de “patrocinio publicitario” después del voto en contra, hasta en tres ocasiones, de PSOE, VOX y ZeC, el último de ellos a finales dpasado mes de noviembre (el PP sí votó a favor, pero no tiene mayoría absoluta). En otra ocasión, el expediente estaba también previsto en el orden del día aunque se acabó retirando.

La supresión de esta subvención podría afectar de lleno al límite salarial del club y, con ello, al mercado de fichajes para cuya apertura falta poco más de una semana. Hace apenas unos días, el consejero Juan Forcén y el director general Fernando López trasladaron a las peñas del Real Zaragoza que la SAD dispone de margen económico para acometer cuatro o incluso cinco incorporaciones a lo largo del mes de enero para reforzar a un equipo que actualmente es penúltimo a cuatro puntos de la permanencia.

El Zaragoza contaba con una subvención ya presupuestada y que llevaba años siendo concedida desde el consistorio. De hecho, es la primera vez que la sociedad municipal no aprueba su concesión al club. Esa negativa, sustentada sobre una incorrecta justificación, por parte del club, del convenio del pasado año y un uso inapropiado que la entidad deportiva habría llevado a cabo de ese dinero recibido del ayuntamiento, podría alterar considerablemente la previsión del Real Zaragoza, cuyo entrenador, Rubén Sellés, afirmó tras el partido del domingo en Burgos que “no espero nada del mercado, sé cuál es la situación del club”.

“Desde el club no se entiende esta medida porque hemos cumplido con todo lo que se nos ha requerido”, aseguran fuentes del Real Zaragoza

El Real Zaragoza, en todo caso, está intentando mitigar el efecto del varapalo político. El club intenta reconducir la situación mientras asegura haber cumplido con lo establecido en el convenio: “Desde el club no se entiende esta medida porque hemos cumplido con todo lo que se nos ha requerido”, aseguran fuentes de la SAD. Entre las condiciones impuestas para la concesión de la subvención figuran la realización de acciones formativas con clubs conveniados y no conveniados de la capital aragonesa, la organización de actividades de fomento del fútbol femenino y la participación en el torneo Ciudad de Zaragoza, entre otros conceptos.

Los requisitos

Los tres partidos de la oposición en el consistorio, la izquierda (PSOE y ZeC), además de Vox, socio preferente del PP de Natalia Chueca, habían mostrado dudas de forma reiterada durante los últimos meses debido al uso que le dio a ese dinero el club el pasado 2024. Y es que, a cambio de recibir esta subvención en concepto de "patrocinio publicitario", el Real Zaragoza debe cumplir con una serie de requisitos, como la realización de acciones formativas con clubes tanto conveniados como no conveniados en la capital aragonesa; la organización de actividades de fomento del fútbol femenino; o la participación en el Torneo Ciudad de Zaragoza, entre otros tantos conceptos.

En este último caso, de hecho, el Memorial Carlos Lapetra ni siquiera se celebró en 2024. La última edición en la vieja Romareda se celebró en agosto de 2023 frente al Millonarios de Colombia, y este 2025 se recuperó el tradicional trofeo veraniego con un derbi contra la SD Huesca, ya en el Ibercaja Estadio.

Otras de las obligaciones que también sembraban dudas en Zaragoza Deporte, sociedad de capital municipal, se encontraba también la organización de coloquios y charlas con otros clubes de la capital aragonesa. El Real Zaragoza incluso se llegó a oponer a facilitar un listado con los equipos que habían participado en estas actividades -basándose en la ley de protección de datos-, aunque finalmente se conoció que hubo 17 participantes, pese a que se había invitado a 34.