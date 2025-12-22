Nayim lleva la magia a Atades, un héroe entre leones: "Todo el mundo puede cumplir sus sueños"

Nadie se movía de su asiento. Era día grande en el colegio de Educación Especial Atades-San Martín de Porres, donde la visita de Nayim se esperaba con tanta expectación como impaciencia. Era difícil camuflar los nervios propios de las grandes ocasiones. Esas en las que la ilusión lo envuelve todo. Es Navidad, tiempo de magia. Y de eso sabe mucho el exfutbolista , autor del mejor truco en la historia del Real Zaragoza. Aquella parábola deliciosa que el centro educativo recreó este lunes con el cariño con el que se trata el oro en paño.

Mientras usuarios, familiares y trabajadores, todos leones, visionaban por enésima vez aquella obra de arte, el artista sonreía orgulloso. “Es un gran placer estar aquí”, tomó la palabra el héroe ante una audiencia entregada que celebró a lo grande aquel tanto con el que el ilustre visitante se hizo eterno. “Mira la cara del portero”, se recreaba uno de los asistentes mientras la pantalla mostraba la rendición de Seaman poco antes de la inolvidable celebración del tanto: “Alguno hasta me dio un beso en la boca”, confesó Nayim entre risas.

La conquista de la Recopa contrasta con la dolorosa situación actual de un Real Zaragoza en plena lucha, otra vez, por la supervivencia: “Ahora tengo más ilusión, pero tras el partido en Ceuta me quedé muy preocupado”, admite el héroe, actual coordinador de fútbol base en el club ceutí, el suyo, el único que ocupa más espacio en el corazón del exjugador que el Zaragoza. “Trato de transmitir a los chicos humildad y buenos valores. Les pido que disfruten del trayectoe e intento prepararles para la vida. Tened claro que todo el mundo puede cumplir sus sueños”, espetó Nayim, que reconoce que cada visita a tierras aragonesas “hace que me marche con un gran chute de energía y cariño. Es impresionante lo que la gente me da”. Poco, en todo caso, comparado con lo que él dio hace 30 años, con aquella Recopa de otra dimensión. “Aquello me cambió la vida por completo. Antes de aquel disparo había fallado mil, pero el error nunca ha de ser un problema, sino una motivación. Se trata de disfrutar del camino con humildad y sentir pasión por lo que haces y el deporte es una gran herramienta para la inclusión y el desarrollo personal”, indicó a alumnos y familias del colegio, junto a personas usuarias de los centros residenciales Integra Aragón y Santo Ángel,

A la entrega, por parte de los alumnos, de detalles realizados por personas con discapacidad intelectual y autismo, así como conservas del centro especial de empleo Gardeniers le siguió la pertinente foto de familia en el patio, donde aparecieron varios asientos arrancados de la vieja Romareda en los que Nayim estampó su firma para multiplicar notablemente su valor. Un buen rato permaneció aún el ceutí entre fotos y firmas antes de continuar con esa apretada agenda que envuelve cada visita a Zaragoza. Y se fue como vino, con la misma serenidad e idéntico mensaje: “De verdad, ha sido un placer”. Pura magia. Un héroe entre leones.