El Real Zaragoza aprueba este martes la quinta ampliación de capital de la actual propiedad

La Junta de Accionistas que se celebra este martes, a partir de las 10.00 horas, en el edificio Hiberus de la capital aragonesa, aprobará la quinta ampliación de capital acometida por la nueva propiedad y que, en esta ocasión, será de 4.029.825 euros.

La cita, en la que se aprobarán unas cuentas anuales del ejercicio 24-25 con unas pérdidas de 49.603 euros, no contará en esta ocasión con la presencia del presidente Jorge Mas, que asistirá al encuentro de forma telemática ante la dificultad de personarse en Zaragoza por la inminente llegada de la Navidad. Y es que la convocatoria de este año se produce más tarde de lo habitual.

Esa quinta ampliación de capital, que dejará el capital social de la SAD en 49.015.786 euros, será, como informó este diario, por compensación de créditos y tras un préstamo de 4 millones más los intereses del mismo (29.825 euros) que la sociedad Real Z Luxco SARL suscribió con el club el pasado 26 de agosto. El Zaragoza realiza esta aportación con el objeto de hacer frente a distintos pagos de carácter urgente y en el acuerdo se recoge la posibilidad de que ese préstamo de Real Z Luxco pueda ser compensado a través de una ampliación de capital si la SAD no puede hacer frente a la devolución del mismo, que es lo que se va a hacer ahora.

La SAD, cuya deuda neta pasará a estar por primera vez por debajo de los 40 millones de euros, completa el orden del día de la junta con puntos como la renovación o nombramiento de nuevos cargos, si bien el consejero Juan Forcén, cuyo peso específico en el club se ha incrementado de forma exponencial, ya trasladó a los peñistas la pasada semana que no están previstos cambios en este sentido, por lo que los consejeros Mariano Aguilar y Emilio Cruz, los que más responsabilidad tienen en la esfera deportiva, seguirán formando parte del Consejo de Administración.