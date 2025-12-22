El Real Zaragoza le comunica a Andrada que no contempla su salida en enero

El Real Zaragoza le ha transmitido a Esteban Andrada en los últimos días que no contempla su salida en enero, rompiendo la cesión de Monterrey, que finaliza en junio. El arquero argentino es indispensable para Rubén Sellés y Txema Indias y no se va a hacer ningún movimiento para dejar sin efecto el préstamo desde el club mexicano que comenzó el pasado 1 de septiembre, justo en el final del mercado estival de fichajes. La cesión, con una opción obligatoria en caso de ascenso de 1,5 millones de dólares, se puede romper si hay un acuerdo entre los clubs y el meta, que tiene ofertas de su país y de Chile, principalmente una de Argentinos Juniors con un contrato por dos años.

Andrada está a gusto en Zaragoza, donde ahora es el meta titular para Sellés, pero las posibilidades que tiene en Argentina son atractivas, mientras que en Chile es el Colo Colo el que pretende su fichaje. En este sentido, no ve con malos ojos volver a su país. Tal como contó este diario, el presidente de Argentinos, Cristian Malaspina, ha hablado ya con los representantes de Andrada y estos iban a pulsar la opinión del Real Zaragoza trasladando esa oferta después del partido contra el Burgos, conversación que se produjo antes de ese encuentro y en la que el club le reiteró al meta que es fundamental para el equipo y el entrenador y donde también se les hizo saber lo conocido, que la SAD va a reforzarse en este enero con varios fichajes para salir de la zona de descenso que ahora ocupa.

La idea de seguir

En este sentido, Andrada, que llega este lunes a Buenos Aires para comenzar sus vacaciones, no tiene previsto forzar en este enero esa salida del Zaragoza y, salvo giro inesperado, terminará la temporada en el club aragonés, que solo asume en torno al 20% de la ficha del arquero, que según algunas fuentes supera los dos millones de salario en Rayados. Y es que las condiciones del préstamo son muy ventajosas para el cuadro aragonés por un portero del nivel de Andrada y Monterrey, si se le abren otras posibilidades, también las va a contemplar, porque serán a buen seguro mejores que las que tiene en la entidad zaragocista.

A Andrada, de 34 años, le resta contrato hasta 2027 en la entidad mexicana y llegó el 1 de septiembre a Zaragoza con rol protagonista que Gabi le dio ante el Mirandés en la séptima jornada y que Sellés le retiró cuando tomó las riendas del equipo para darle la oportunidad a Adrián, que hasta ahora ha jugado más que el argentino, con 10 partidos de Liga y uno de Copa para el meta cedido por el Alavés, sin ganar ninguno, y nueve de Liga y otro copero de Andrada, con cuatro triunfos y dos empates.

Gran partido en Burgos

Cuando Sellés le dejó sin jugar a su llegada al banquillo, la propuesta de Argentinos o de cualquier equipo hubiera contado seguro con más visos de salir, pero el entrenador valenciano le dio la titularidad frente al Huesca y desde entonces (aunque antes con él ya fue clave contra la Mutilvera en Copa) ha sido el elegido salvo en el duelo ante el Cádiz, donde cumplió sanción por acumulación de amarillas, que están siendo su hándicap. En Burgos vio, por recriminar una acción a un rival, su sexta cartulina en 9 partidos de Liga.

En El Plantío fue fundamental con varias paradas, sobre todo una magnífica a Íñigo Córdoba y en una salida ante Mario que estaba anulada por fuera de juego que en todo caso era muy ajustado, además de su tranquilidad bajo palos y en la salida de balón, demostrando también su valor en el juego con los pies. Andrada, que ha firmado buenos partidos ante el Mirandés, el Huesca, el Eibar o el Leganés, además de contra el Burgos, ha terminado 2025 a muy buen nivel y el Zaragoza bajo ningún concepto contempla su despedida.