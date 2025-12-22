El buen trabajo de artesanía de Rubén Sellés y los fichajes de enero de Txema Indias para el Real Zaragoza

Los cimientos del Real Zaragoza y los apoyos que lo sujetan en el fútbol profesional retemblaron con una fortísima intensidad el 18 de octubre. Aquel 0-5 contra la Cultural Leonesa terminó por encender todas las señales de alarma. Fue el qué y el cómo. De dónde se venía y a qué punto tan extremo se había llegado. Las tres derrotas posteriores en los tres primeros partidos de Rubén Sellés en el banquillo todavía ennegrecieron más el panorama.

El debut del entrenador elegido por la SAD para afrontar la situación de mayor emergencia en estos trece años en Segunda División no fue bueno en cuanto a resultados. Perdió de manera consecutiva en Gijón, con el Deportivo de La Coruña y en Granada. El equipo se hundió hasta las profundidades de la clasificación y la zona de la permanencia se alejó hasta los nueve puntos a principios de noviembre.

El Real Zaragoza era un muerto en vida a pesar de que tanto en El Molinón como en el Ibercaja Estadio en su estreno como local, Sellés había encontrado fórmulas y caminos, eso sí sin efectividad alguna ni victorias. Desde entonces, el técnico valenciano ha sumado 11 puntos de los últimos 18, la cifra que abre la puerta a la esperanza. Su bagaje total es peor: 11 de 27.

El Zaragoza ha llegado al parón por la Navidad a cuatro puntos de la salvación con una cifra bajísima de puntos pero con algunas razones para creer que el milagro no es imposible. Sellés ha cumplido con la primera parte de la tarea: llevar vivo al equipo hasta el inicio del mercado de enero, hacerlo competitivo y capaz de ganar partidos. Ha conseguido tres triunfos (Gabi sumó uno en nueve encuentros para un balance de 6 puntos de 27).

En estos dos meses, Sellés ha puesto las bases tácticas que han permitido crecer al Real Zaragoza, los pilares sobre los que edificar el resto de la temporada y ha recuperado a numerosos jugadores para la causa. Han sido llamativos los casos de Francho, Aguirregabiria, Andrada, Keidi Bare, Valery o Bakis, que en poco tiempo ha hecho mucho. Pero no los únicos: Soberón y Kodro están también entre sus elegidos.

A pesar de la mejoría de las últimas seis jornadas, con un bagaje realmente bueno, la permanencia continúa siendo una empresa muy complicada para el Real Zaragoza. Sellés ha puesto de su parte lo primero que se le reclamó. Para la segunda mitad de la Liga, la decisiva, necesitará seguir mejorando el equipo, potenciando virtudes y minimizando defectos. Es decir, dar más pasos en su trabajo de campo.

Pero por encima de todas las cosas necesitará la ayuda de varios refuerzos en el mercado de enero para elevar la cualificación de la plantilla especialmente donde el fútbol decide su destino: en el área propia, en la zona de creación y en la contraria. Ahí, aunque Sellés dijera tras el 1-1 de Burgos que no espera nada para poner en valor lo que ya tiene, es donde Txema Indias ha de fichar calidad y donde el director deportivo ha de echar una buena mano de pintura nueva para que el entrenador tenga más materiales para acabar su, hasta ahora, buen trabajo de artesanía.