Emilio Cruz dimite del Consejo de Administración del Real Zaragoza para sorpresa del propio club, que había negado cambios

El Real Zaragoza es una caja de sorpresas. A pesar de que el club había pregonado a los cuatro vientos que no iba a haber cambios en el Consejo de Administración, en la Junta de Accionistas celebrada este martes se ha anunciado la dimisión de Emilio Cruz, uno de los consejeros, junto a Mariano Aguilar, con incidencia directa en la parcela deportiva. La salida del madrileño, de 74 años, ha sido anunciada por Juan Forcén, que trae de la mano a su sustituto: el abogado zaragozano y zaragocista Guzmán Pérez.

Pero, en realidad, Forcén, en la mesa junto a la consejera Cristina Llop, el director general Fernando López y el director financiero Mariano Aured, ha ganado autoridad hasta el punto de que el empresario aragonés ha reconocido ante los accionistas que ha decidido dar ese paso adelante que, ha asegurado, se necesitaba para incrementar la presencia aragonesa en actos públicos y que, sostiene, ha sido muy bien acogida. Sin embargo, ha descartado su acceso a la presidencia y no ha reparado en piropos hacia Mas.

Sin mayor novedad en el plano económico que la esperada aprobación de cuentas y de la quinta ampliación de capital, por valor de 4 millones de euros esta vez, con la actual propiedad (todo aprobado por unanimidad), el interés de la Junta se ha desviado hacia otros puntos del día, entre ellos ese relevo en el Consejo que se había negado horas antes desde el club y la pasada semana en la reunión que Forcén y López mantuvieron con las peñas en la que aseguraron que todo iba a permanecer tal y como estaba.

EN IMÁGENES | Junta de Accionistas del Real Zaragoza / Jaime Galindo

Además de rechazar por enésima vez cualquier vínculo con el Atlético de Madrid más allá de una buena relación y de reiterar su intención de fomentar el arraigo y aumentar la presencia de profesionales de la tierra tanto en la cúpula del club como en la estructura deportiva, la SAD ha confirmado que acometerá, a través de financiación externa, el pago de los 10 millones de euros adeudados a la sociedad La Nueva Romareda y que debe desembolsar antes de final de año. Además, el club ha liquidado la deuda concursal que mantenía con Ibercaja y Bantierra

Entre los proyectos a acometer figura la reforma integral de la Ciudad Deportiva, algo que el club ha encomendado a Idom y que se pretende llevar a cabo durante el primer semestre de 2026. En el aspecto meramente deportivo, la entidad ha reiterado que hay margen económico para realizar varios fichajes en el mercado invernal y, de hecho, asegura que hay operaciones “muy avanzadas” tanto en entradas como en salidas de jugadores.