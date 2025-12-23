Este es Guzmán Pérez, nuevo consejero del Real Zaragoza

Guzmán Pérez-Ayo (Zaragoza, 1964) es el nombre del día. El abogado zaragozano ha sido nombrado nuevo consejero del Real Zaragoza, tras su propuesta y aprobación en la Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas del club, celebrada este martes.

Pérez-Ayo se incorpora al Consejo de Administración en sustitución de Emilio Cruz, a quien el Real Zaragoza agradece "expresamente su trabajo, dedicación e implicación durante su etapa en la entidad".

La entidad presenta a Pérez como "abogado zaragozano y zaragocista, es abonado número 10.483 (desde hace más de una década) y habitual de La Romareda desde su niñez. Cuenta con una dilatada trayectoria profesional como jurista en el despacho Pérez-Ayo & Sinués, desde donde se suma ahora al proyecto del club para aportar su experiencia y compromiso con la entidad".