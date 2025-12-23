El presidente Jorge Mas ni siquiera aparece vía telemática en la Junta de Accionistas del Real Zaragoza

Jorge Mas, presidente del Real Zaragoza, ni siquiera ha aparecido vía telemática por la Junta de Accionistas del Real Zaragoza celebrada este martes en el edificio Híberus de la capital aragonesa.

De hecho, fue el consejero Juan Forcén el que, por primera vez, ha llevado la voz cantante en la cita en ausencia de Mas, al que ha respaldado y elogiado. De hecho, Forcén, que ha descartado su acceso a la presidencia, ha ensalzado la figura de Mas hasta el punto de asegurar que, en estos momentos, es el mejor presidente que puede tener el club y que está permanentemente atento a todo lo que sucede en el Real Zaragoza.

En todo caso, la ausencia de Mas no se antoja algo normal en una cita de este calibre en la que se aprueba la quinta ampliación de capital desde que la actual propiedad tomó el mando y en la que, además, se ha anunciado un cambio en el Consejo de Administración. El presidente, cuya presencia en persona en Zaragoza quedó descartada por las fechas navideñas, iba a asistir a la Junta, en principio, por vía telemática. Sin embargo, al final ni una cosa ni la otra.

La ausencia de Mas viene a confirmar cierto cambio de actitud del presidente, que ha reducido tanto sus visitas a Zaragoza como su exposición pública. De hecho, en su último desplazamiento a tierras aragonesas ni siquiera atendió a la prensa y tampoco emitió mensaje alguno a la afición a través de los medios oficiales del club,