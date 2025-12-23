El Real Zaragoza asegura que hay "operaciones muy avanzadas" de fichajes y salidas de jugadores

Durante la Junta General de Accionistas del Real Zaragoza, que ha presidido Juan Forcén, escenográficamente el nuevo hombre fuerte de la SAD, los responsables de la entidad han reiterado que hay margen económico para realizar varios fichajes en el próximo mercado invernal y, de hecho, han asegurado que hay operaciones “muy avanzadas” tanto en entradas como en salidas de jugadores.

De cara a este mercado, que desde hace tiempo se prevé agitado y que podría rondar la decena de movimientos, las miras de Txema Indias están puestas fundamentalmente en un centrocampista que dé más fútbol al equipo, un extremo, preferentemente zurdo, un delantero y un central, cuatro posibilidades en los refuerzos que ya está trabajando el director deportivo zaragocista. Karrikaburu (Real Sociedad) es el difícil deseo para la punta de lanza.

Esos objetivos zaragocistas se cruzan con una primera barrera física, ya que ahora mismo el club tiene una sola ficha disponible, el dorsal 25 de su primera plantilla, teniendo en cuenta que tanto Pau Sans como Saidu ocupan ficha del B, algo que también ocurre con Ale Gomes, con el que se ha ejecutado la opción unilateral para la ampliación de su contrato por tres años, hasta 2029.

Entre las salidas, el Real Zaragoza hará efectiva la de Kosa, cuyo fichaje fue una apuesta de alto riesgo que ha salido mal. Firmó el pasado verano procedente del FC Spartak Trnava de Eslovaquia con un contrato hasta junio de 2028. Su presencia ha sido testimonial o directamente nula. Otro de los futbolistas que está en la rampa de salida es Samed Bazdar, con el que Rubén Sellés no cuenta. En la última convocatoria fue el único descarte. Están también abiertos los casos de Dani Gómez, una de las fichas más altas de la plantilla, con 650.000 euros más objetivos, o ver si se rompe la cesión de Paul Akouokou con el Lyon, que supone 600.000 euros anuales.

El club confía en que las nuevas incorporaciones contribuyan a encauzar una salvación que se ve más de cerca. En ese sentido, el propio López ha asegurado que el equipo va ahora "en el buen sentido".