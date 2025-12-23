El Real Zaragoza pedirá un préstamo para pagar los 10 millones de euros que adeuda a la sociedad La Nueva Romareda
La SAD reitera su compromiso de pagar antes de final de año, cuando expira el plazo
El Real Zaragoza reitera su firme intención de pagar los 10 millones de euros que adeuda a la sociedad La Nueva Romareda antes de final de año, cuando expira el plazo establecido para ello.
La SAD, a través de su nuevo hombre fuerte, Juan Forcén, ha reiterado este martes ante sus accionistas que no piensa eludir ese desembolso y que recurrirá a "·financiación externa" para ello, sin detallar más en torno a un pago que ya demoró en su día.
De este modo, el Zaragoza pedirà un préstamo para hacer frente a este desembolso y cumplirá con el nuevo calendario de pagos que acordó junto a los dos socios públicos, el Gobierno de Aragón y el Ayuntamiento de Zaragoza, a finales del pasado año. En ese momento, el Real Zaragoza difirió los 6,8 millones que se había comprometido a aportar. Hasta el próximo 2028, el club todavía deberá abonar 24 millones de euros: 5 en 2026, 12 en 2027 y 7 en ese último curso.
Además, el club trasladó en la Junta que ya ha liquidado la deuda concursal que mantenía con las entidades bancarias Ibercaja y Bantierra.
