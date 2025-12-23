El Real Zaragoza pedirá un préstamo para pagar los 10 millones de euros que adeuda a la sociedad La Nueva Romareda

El Real Zaragoza reitera su firme intención de pagar los 10 millones de euros que adeuda a la sociedad La Nueva Romareda antes de final de año, cuando expira el plazo establecido para ello.

La SAD, a través de su nuevo hombre fuerte, Juan Forcén, ha reiterado este martes ante sus accionistas que no piensa eludir ese desembolso y que recurrirá a "·financiación externa" para ello, sin detallar más en torno a un pago que ya demoró en su día.

De este modo, el Zaragoza pedirà un préstamo para hacer frente a este desembolso y cumplirá con el nuevo calendario de pagos que acordó junto a los dos socios públicos, el Gobierno de Aragón y el Ayuntamiento de Zaragoza , a finales del pasado año. En ese momento, el Real Zaragoza difirió los 6,8 millones que se había comprometido a aportar . Hasta el próximo 2028, el club todavía deberá abonar 24 millones de euros: 5 en 2026, 12 en 2027 y 7 en ese último curso.

Además, el club trasladó en la Junta que ya ha liquidado la deuda concursal que mantenía con las entidades bancarias Ibercaja y Bantierra.