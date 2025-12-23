Txema Indias confirma que Andrada se queda en el Real Zaragoza: "No hay ninguna posibilidad de que se vaya"

Esteban Andrada no saldrá del Real Zaragoza en el mercado de enero. Así lo confirma el director deportivo del club aragonés, Txema Indias, que rechaza rotundamente la marcha del cancerbero, que cuenta con el interés de Argentinos Juniors y Colo Colo. "Algo nos comunicó su representante sobre una posible salida, pero la respuesta es tajante, el jugador no se va de Zaragoza", aseveró el donostiarra al medio chileno La Tercera.

Indias tiene claro que Andrada, cedido en el Zaragoza por el Monterrey, acabará la temporada en el Zaragoza: "No existe ninguna posibilidad de que se vaya, Esteban es una pieza fundamental de nuestro proyecto y no queremos que se marche. Al menos, en lo inmediato, el portero se quedará con nosotros hasta junio, cuando cumpla su contrato con Zaragoza", añade el director deportivo en unas declaraciones en las que asegura desconocer el interés del Colo Colo: " Es primera noticia que tenemos sobre el interés de Colo Colo, se lo aseguro.Se rumoreaba también del interés de un equipo de Argentina, pero tampoco es viable para nosotros", zanja Indias.

Como ya informó este diario, el Zaragoza le ha transmitido a Esteban Andrada en los últimos días que no contempla su salida en enero. El arquero argentino es indispensable para Rubén Sellés y Txema Indias y no se va a hacer ningún movimiento para dejar sin efecto el préstamo desde el club mexicano que comenzó el pasado 1 de septiembre, justo en el final del mercado estival de fichajes. La cesión, con una opción obligatoria en caso de ascenso de 1,5 millones de dólares, se puede romper si hay un acuerdo entre los clubs y el meta.