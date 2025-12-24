La comparativa entre Gabi y Sellés en el Real Zaragoza: Sellés gana con el tiempo

Hace algo más de un mes, cuando el Real Zaragoza tocaba fondo a nueve puntos de una permanencia que parecía imposible, Rubén Sellés se aferraba con uñas y dientes a aquella proeza lograda con el Reading: «En noviembre estábamos 10 puntos abajo y nos quitaron 6 por impagos, y nos salvamos con 2 jornadas de antelación. Lo he conseguido antes y tengo las mismas sensaciones», aseveraba el valenciano en una declaración de rebeldía ante la resignación que se había instalado ya en torno a un equipo cuya leve mejoría tras el relevo en el banquillo no se traducía en puntos.

Pero el tiempo va dando la razón a Sellés, que, aun consciente de que el reloj corría en su contra, advertía de la necesidad de envolver la desazón en cierta dosis de paciencia: «Conformar un equipo lleva tiempo, tenemos argumentos y el equipo es competitivo», aseguraba con tono firme y contundente antes de que el Zaragoza saliese de un charco que, como al entrenador, le tuvo con el agua al cuello.

Hoy, Sellés ha conseguido transformar a una escuadra a años luz de aquel Zaragoza de Gabi, sobre todo, en sensaciones. El Zaragoza actual derrocha intensidad y se ha convertido en ese competidor nato que anunciaba Sellés cuando nadie creía. Desde entonces, han cambiado muchas cosas, entre otras, el estado de ánimo de una masa social que ha pasado de darse por vencida a confiar en que todo saldrá bien.

La mejoría respecto al Zaragoza de Gabi es notoria, aunque, seguramente, lejos de la goleada. Nada que ver los nueve encuentros con el madrileño en el banquillo con el mismo número de duelos dirigidos en Liga (más los dos de Copa) por Sellés, que casi duplica el porcentaje de puntos ganados. Con él al mando, el Zaragoza ha sumado 11 de los 27 puntos en juego (37%), mientras que con Gabi apenas se lograron 6 (22%), si bien la distancia con la salvación no se ha reducido. A tres puntos de la permanencia estaban los aragoneses cuando Gabi fue destituido y a cuatro se encuentra ahora, aunque con una dinámica totalmente opuesta tras haber perdido uno solo de los últimos seis encuentros, la mitad de ellos saldados con victoria. Con Gabi, el Zaragoza solo fue capaz de llevarse el triunfo en un partido sin que lograra ganar en casa.

Seguramente, entre las principales diferencias entre un técnico y otro figura la capacidad goleadora. Porque, si con Gabi el Zaragoza solo fue capaz de anotar seis tantos en nueve partidos, con Sellés el caudal casi se duplica (10) para revivir a un equipo que encaja prácticamente los mismos goles con ambos entrenadores (12 se recibieron con Gabi y 13 con Sellés). Entre ambos, los aragoneses encajaron cinco tantos ante la Cultural (0-5) en el único choque concedido a Emilio Larraz.

El gran cambio afecta también al ánimo de una escuadra que ya no hinca la rodilla cada vez que recibe un golpe. La derrota era prácticamente segura cada vez que el adversario se adelantaba en el marcador antes de la llegada de Sellés, con el que se acumulan las remontadas, entre ellas, una inolvidable, en Eibar, donde nadie había ganado hasta entonces y a pesar de estar muchos minutos en inferioridad numérica.

Sellés tenía razón. Su plan exigía algo de tiempo. Claro que también Gabi se lamentó de que el club no hubiese tenido algo más de paciencia a pesar de que dejó al equipo colista y con pie y medio en la tumba.