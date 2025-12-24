El nuevo trabajo de un ex del Real Zaragoza tras su fichaje por LaLiga: "Un enlace esencial"

Los futbolistas deben fraguarse una nueva vida cuando cuelgan las botas. Su rutina diaria cambia por completo tras retirarse y muchos deciden dejarse el camino medio hecho mientras todavía siguen en activo. Muchos no quieren desvincularse completamente del fútbol y se sacan los títulos de entrenador o estudian para ser representantes o director deportivo. Otros tantos siguen enganchados gracias a los medios de comunicación ejerciendo las labores de comentarista o analista.

Hay aficionados del Real Zaragoza que le guardan cariño a algunos futbolistas que han pasado por el club en los últimos años y han dejado un buen recuerdo. Hace poco se dio a conocer que Bruno Perone se dedicaba al asesoramiento financiero después de haber colgado las botas hace dos temporadas.

Otro exzaragocista que cuenta con un nuevo trabajo desde hace muy poco tiempo es Roberto Jiménez. El que fuese portero del Real Zaragoza durante tres campañas (09-10, 11-12 y 12-13) ha sido fichado por La Liga como nuevo responsable de la Oficina del Jugador. Se trata, tal como explicó el propio organismo en una nota de prensa, de un área estratégica orientada a reforzar la relación con los futbolistas de la competición y consolidar la interlocución con sus representantes y con la AFE.

Roberto posa para LaLiga tras anunciarse su nuevo trabajo / LALIGA

"Roberto se convierte en un enlace esencial entre LALIGA y sus jugadores, trabajando para garantizar una relación más cercana, transparente y eficaz con todos los profesionales que integran la competición. Su labor incluirá la gestión directa de la relación institucional con AFE y otros organismos representativos, así como la atención permanente a los jugadores de LALIGA para conocer y atender de primera mano sus intereses, inquietudes y necesidades. También será responsable de impulsar iniciativas vinculadas al bienestar, el desarrollo integral y el acompañamiento del deportista, y de coordinar la estrategia global de LALIGA respecto al colectivo de jugadores", se puede leer en el comunicado de LaLiga anunciando la incorporación del portero.

El organismo presidido por Javier Tebas quiere que el exportero, retirado en 2022, ayude a fortalecer el vínculo entre LaLiga y quienes dan vida a la competición. "Roberto Jiménez trabajará de manera transversal con las distintas áreas de la organización para asegurar que la voz del futbolista esté presente de forma activa y estructurada en la toma de decisiones y en la evolución estratégica de la institución", concluye el comunicado.

Su extraño fichaje por el Zaragoza

Roberto, con un gran bagaje nacional e internacional, fue el último portero del Real Zaragoza en Primera División. Antes, el guardameta, que también pasó por Málaga, Valladolid o Espanyol, ya había jugado un año en La Romareda cedido por el Atlético de Madrid. El Zaragoza compró al portero al Benfica a través de un fondo de inversión por 8,6 millones de euros, misma cantidad que habían pagado las águilas a los colchoneros un año antes por hacerse con sus servicios. Tras el descenso, Roberto se desvinculó del Zaragoza y fichó nuevamente por el Atlético de Madrid.