Albert Celades recuerda el fatídico descenso del Real Zaragoza en la temporada 08-09: "Teníamos jugadores muy buenos, pero no éramos un equipo"

El zaragocismo recuerda con mucho cariño a algunos de los jugadores que forman parte de la historia reciente del club antes del fatídico descenso a Segunda División en 2013. La última plantilla del Real Zaragoza que estuvo muy cerca de levantar un título copero fue la formada por jugadores como César Sánchez, los hermanos Milito, Sergio García, Cani, Ponzio, Zapater o Ewerthon en la temporada 2005-06.

Otra pieza fundamental en aquel esquema de Víctor Muñoz fue Albert Celades, que vistió la camiseta blanquilla durante tres campañas completamente antagónicas en las que el equipo disfrutó en Copa, se clasificó para Europa y acabó por descender a Segunda. El centrocampista catalán, que inició su carrera como entrenador tras colgar las botas, llegando incluso a ser seleccionador sub-21 y sentarse en el siempre complicado banquillo del Valencia, ha dado una entrevista en el pódcast Offsider en el que ha recordado su paso por La Romareda.

Un fichaje esperado

Albert Celades llegó libre al Real Zaragoza antes del comienzo de la temporada 2005-06 tras acabar su contrato con el Real Madrid. "Me fui a un Zaragoza potente, que estaba siempre entre los 6 o 7 primeros. Era un equipo con buenos jugadores, buenos entrenadores y que apostaba por gente de talento", recuerda acerca de su fichaje por el club aragonés.

Celades, nacido en Barcelona y criado en Andorra, siempre mostró un interés especial por vestir la camiseta del Real Zaragoza. "Mis padres son aragoneses y estuve muy bien en el Zaragoza. Siempre había tenido en la cabeza la idea de jugar allí. Tengo familia en Zaragoza, ya había ido a La Romareda de pequeño y pensé que algún día conectamos. Podía haber ido un año antes de volver al Madrid desde el Girondins de Burdeos, pero no se dio".

Celades, Cuartero y Toledo en un entrenamiento del Real Zaragoza en la campaña 05-06 / EDUARDO BAYONA / ZAR_DIGITAL

Durante su primer año en La Romareda, Celades formó parte de la plantilla que se cargó en Copa del Rey al Atlético de Madrid, Barcelona y Real Madrid para caer goleado en la final contra el Espanyol. Celades también recordó el mítico 6-1 del Real Zaragoza contra el Real Madrid en La Romareda y lo cerca que estuvieron de caer eliminados en la vuelta de la eliminatoria de semifinales de la Copa del Rey en el coliseo blanco. "A los 8 minutos ya perdíamos 3-0. Fue terrible, sacamos de centro gol, volvíamos a sacar y otra vez gol. Después perdimos 4-0 y conseguimos pasar por un solo gol de ventaja", rememoró entre risas.

Once inicial del Real Zaragoza en la final de la Copa del Rey contra el Espanyol en 2006 / ANGEL DE CASTRO / ZAR_DIGITAL

De Soláns a Agapito

Durante su segunda temporada en el Real Zaragoza, Celades vivió la transición entre la propiedad de Alfonso Soláns y Agapito Iglesias. "Se hizo un gran desembolso económico con la llegada de Aimar, D' Alessandro y otros jugadores muy buenos. Nos clasificamos para Europa, jugamos la primera ronda de la UEFA y nos eliminaron, pero a excepción del último año fue una época buena. Mi última temporada fue muy dura porque acabamos descendiendo", detalla el exseleccionador sub-21.

Celades toca el balón frente a Iniesta en un Zaragoza-Barcelona de la campaña 07-08 / ROGELIO ALLEPUZ / ZAR_DIGITAL

"El hecho de firmar buenos jugadores no te garantiza tener buen equipo"

Celades también tiene su propia teoría acerca del descalabro deportivo e institucional de la temporada 2007-08. "Lo que pasa muchas veces. El hecho de firmar buenos jugadores no te garantiza tener un buen equipo. Jugadores muy buenos, pero no teníamos un equipo. Empezamos bastante bien, pero la situación fue decayendo, tuvimos hasta cuatro entrenadores. Todo empezó a ir mal y cuando pensábamos que no podía ir peor, iba a peor hasta que en el último partido acabamos descendiendo".

El propio Celades admite que arrastró muchas molestias físicas en su última campaña en La Romareda. "Iba muy apurado con la rodilla e incluso ni podía entrenar normal. Noté que estaba perdiendo fuerza y tras irme del Zaragoza me di por retirado. No podía tener una vida normal de futbolista", detalla Celades quien había decidido retirarse cuando acabó contrato con el club aragonés tras el descenso a Segunda. Sin embargo, unos meses después de abandonar la entidad blanquilla le salió una oportunidad para unirse a las filas del Nueva York Red Bull, el que sería su último equipo como futbolista profesional antes de dar el salto a los banquillos.

Celades saca una falta lateral durante su última temporada en el Real Zaragoza / JESUS CISNEROS / ZAR_DIGITAL

Como muchos ex del Real Zaragoza, Celades también quiso compartir su visión acerca del club desde fuera. "Es un club duro. Es de los equipos más difíciles. Zaragoza es un club duro porque mucha gente llega allí y no se espera ese contexto. Es un sitio increíble para ir a jugar con una gran afición, pero es duro".

Por último, el entrenador mostró su deseo por volver a ver al Real Zaragoza en Primera División. "Ojalá vuelva a Primera y estoy convencido de que regresará a estar entre los mejores equipos de España. Es una ciudad muy potente con un club muy potente que en cuanto logre subir se pondrá todo en su sitio. No sé si tardará dos años, cinco o diez, pero será de los buenos", concluye.