Puerta abierta de par en par para Bazdar: el Real Zaragoza asume el mal negocio

De la gran promesa a un fiasco total. Peor no le han podido ir al Real Zaragoza y Samed Bazdar en lo que ha durado una unión que todo indica que está a punto de romperse. Cuando se produzca la separación de los caminos del club y del bosnio, se confirmará el que ha sido, casi con total seguridad, el peor negocio del equipo aragonés en esta larga travesía por Segunda.

El fichaje de Bazdar, en 2024, fue un golpe encima de la mesa del Real Zaragoza. La nueva propiedad apostaba muy fuerte por el entonces internacional serbio y pagó 1,5 millones de euros al Partizan por el 50% del pase del jugador. Un desembolso nada habitual, pero el buen comienzo del prometedor ariete hizo que pareciera hasta barato, sobre todo por la posibilidad de revalorizarse del fichaje estrella para la temporada 24-25.

Víctor Fernández le dio galones y el talentoso futbolista respondió con goles y juego. Para el recuerdo su gol ante el Levante. Pero se cayó el equipo y también se cayó Bazdar. Y el delantero ya nunca se ha levantado. Una lesión lo frenó en seco y desde entonces el bosnio ha sido un fantasma. A sus condiciones no le han acompañado sus ganas. Sintomático es que con ningún entrenador que ha pasado por el banquillo aragonés, y han sido unos cuantos, Bazdar ha sido importante. Ni con Miguel Ángel Ramírez, ni con Gabi, ni con Sellés. El delantero o no ha querido o no ha podido volver a demostrar lo que en un principio parecía ser.

Los números

Sin embargo, y a pesar de que Bazdar ya generaba alguna duda, el Real Zaragoza dobló su apuesta y se hizo con el 100% del pase. En total, tres millones que costó el tercer fichaje más caro del Zaragoza en Segunda División. Esa maniobra se podía entender desde la óptica de la confianza que el club tenía todavía en él o, por contra de la posibilidad de un hipotético traspaso para que el 100% del mismo fuera a las arcas zaragocistas- Tres millones que, tras el decepcionante paso del ahora internacional bosnio, parece una quimera recuperar ahora.

Lo que está claro es que el Real Zaragoza no se puede permitir tener a Samed Bazdar en el banquillo o, directamente, en la grada. Porque ya no es el dinero que costó, es lo que cuesta tenerlo en la plantilla. A efectos del límite salarial, los 1,5 millones que pagó el Zaragoza hace un año se amortizan en las 5 temporadas de contrato, pero los segundos 1,5 millones tienen un periodo de amortización de 4 años, a 375.000 euros por temporada, que se suman a la amortización de 300.000 por curso del primer pago (675.000 anuales), sin duda una losa demasiado pesada para que el bosnio esté prácticamente apartado con Sellés. Además, por otro lado, está el salario del delantero, por lo que la cantidad que se asigna al límite salarial de la temporada que va a comenzar entre los tres conceptos ronda el millón de euros.

Por eso, el nombre de Bazdar está el primero, junto a Kosa, en la lista de jugadoras a los que el club les va a buscar una salida que, en verano, ya se valoró. Entonces, el equipo más interesado fue el Rubin Kazan, que llegó a presentar una oferta de entre 2 y 2,5 millones. No la consideró el club suficiente en ese momento. Ahora, el Zaragoza busca fórmulas para que el ariete abandone la capital aragonesa aun aceptando no recuperar lo invertido en el mal negocio de Bazdar.