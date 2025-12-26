Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Vox ZaragozaNayimMilla de oro IndependenciaMensajes MazónZamoray-PignatelliCasademont Zaragoza
instagramlinkedin

REAL ZARAGOZA

El Real Zaragoza abre las puertas del Ibercaja Estadio a sus aficionados

El martes 30 de diciembre se podrá asistir al entrenamiento del primer equipo a las 10.30 horas

Tres aficionados en el Ibercaja Estadio en el duelo ante el Cádiz.

Tres aficionados en el Ibercaja Estadio en el duelo ante el Cádiz. / MIGUEL ANGEL GRACIA / EPA

El Periódico de Aragón

El Periódico de Aragón

Zaragoza

El Real Zaragoza ha querido hacer un regalo navideño a sus aficionados y les invita a acudir este martes 30 de diciembre al Ibercaja Estadio para presenciar una sesión de entrenamiento del primer equipo. Rubén Sellés ha citado a sus jugadores a las 10.30 sobre el césped, por lo que el acceso para los aficionados estará habilitado desde las 10:00 horas por las puertas 5 y 7 del estadio.

No solo podrán ver a los futbolistas ejercitarse para preparar el duelo frente a la UD Las Palmas del domingo 4 de enero, sino que también habrá tiempo para fotos y regalos. "Al término del entrenamiento, sobre las 12.30 horas, los futbolistas blanquillos dedicarán tiempo a nuestros zaragocistas para hacerse fotos y firmar autógrafos. Además, como ya es tradición en estas fechas, los jugadores repartirán regalos entre el público asistente, poniendo el broche final a una mañana cargada de ilusión y zaragocismo", ha señalado el propio club.

Noticias relacionadas y más

La entidad explica la medida de la siguiente manera: "Antes de finalizar el año, el primer equipo celebrará esta sesión especial con el objetivo de compartir una jornada cercana con la afición zaragocista. Será una cita pensada para toda la familia, y especialmente para los más pequeños, que podrán vivir de cerca el trabajo del equipo. El Real Zaragoza invita a toda su afición a acompañar al equipo en esta jornada especial y a despedir el año juntos y en familia", concluye.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. El Real Zaragoza le comunica a Andrada que no contempla su salida en enero
  2. El Real Zaragoza asegura que hay 'operaciones muy avanzadas' de fichajes y salidas de jugadores
  3. Emilio Cruz dimite del Consejo de Administración del Real Zaragoza para sorpresa del propio club, que había negado cambios
  4. Puerta abierta de par en par para Bazdar: el Real Zaragoza asume el mal negocio
  5. El nuevo trabajo de un ex del Real Zaragoza tras su fichaje por LaLiga: 'Un enlace esencial
  6. El Real Zaragoza deja de ser colista y no podrá contar con Insua tras el parón
  7. El ayuntamiento tumba una subvención de 700.000 euros al Real Zaragoza que podría afectar a su límite salarial
  8. El nuevo rol principal de Juan Forcén en el Real Zaragoza y el tiro por la culata con la presidencia de Jorge Mas

El Real Zaragoza abre las puertas del Ibercaja Estadio a sus aficionados

El Real Zaragoza abre las puertas del Ibercaja Estadio a sus aficionados

Así está la salida de Samed Bazdar. El Zaragoza lo tasa en 2,5 millones y un 20% del pase

Así está la salida de Samed Bazdar. El Zaragoza lo tasa en 2,5 millones y un 20% del pase

El nuevo rol principal de Juan Forcén en el Real Zaragoza y el tiro por la culata con la presidencia de Jorge Mas

Nayim, leyenda del Real Zaragoza: "¿Volver al Zaragoza? Cuando me necesite vendré sin dudarlo"

Nayim, leyenda del Real Zaragoza: "¿Volver al Zaragoza? Cuando me necesite vendré sin dudarlo"

Puerta abierta de par en par para Bazdar: el Real Zaragoza asume el mal negocio

Puerta abierta de par en par para Bazdar: el Real Zaragoza asume el mal negocio

Celades recuerda el fatídico descenso del Real Zaragoza en la temporada 08-09: "Teníamos jugadores muy buenos, pero no éramos un equipo"

El nuevo trabajo de un ex del Real Zaragoza tras su fichaje por LaLiga: "Un enlace esencial"

La comparativa entre Gabi y Sellés en el Real Zaragoza: Sellés gana con el tiempo

La comparativa entre Gabi y Sellés en el Real Zaragoza: Sellés gana con el tiempo
Tracking Pixel Contents