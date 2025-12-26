El Real Zaragoza abre las puertas del Ibercaja Estadio a sus aficionados

El Real Zaragoza ha querido hacer un regalo navideño a sus aficionados y les invita a acudir este martes 30 de diciembre al Ibercaja Estadio para presenciar una sesión de entrenamiento del primer equipo. Rubén Sellés ha citado a sus jugadores a las 10.30 sobre el césped, por lo que el acceso para los aficionados estará habilitado desde las 10:00 horas por las puertas 5 y 7 del estadio.

No solo podrán ver a los futbolistas ejercitarse para preparar el duelo frente a la UD Las Palmas del domingo 4 de enero, sino que también habrá tiempo para fotos y regalos. "Al término del entrenamiento, sobre las 12.30 horas, los futbolistas blanquillos dedicarán tiempo a nuestros zaragocistas para hacerse fotos y firmar autógrafos. Además, como ya es tradición en estas fechas, los jugadores repartirán regalos entre el público asistente, poniendo el broche final a una mañana cargada de ilusión y zaragocismo", ha señalado el propio club.

La entidad explica la medida de la siguiente manera: "Antes de finalizar el año, el primer equipo celebrará esta sesión especial con el objetivo de compartir una jornada cercana con la afición zaragocista. Será una cita pensada para toda la familia, y especialmente para los más pequeños, que podrán vivir de cerca el trabajo del equipo. El Real Zaragoza invita a toda su afición a acompañar al equipo en esta jornada especial y a despedir el año juntos y en familia", concluye.