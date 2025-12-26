Así está la salida de Samed Bazdar. El Zaragoza lo tasa en 2,5 millones y un 20% del pase

Hay pocas dudas sobre la salida de Samed Bazdar en este enero, una solución obligada dada la situación que vive con Rubén Sellés, que lo ha descartado en los últimos partidos del Real Zaragoza o cuando lo ha convocado no le ha dado minutos, como en Copa ante el Burgos o en Liga frente al Cádiz. De hecho, el punta serbio, nacido en Novi Pazar, aunque internacional con Bosnia desde el año pasado, no juega desde el partido ante el Deportivo el 2 de noviembre y con el técnico valenciano solo lo ha hecho en ese choque y en Copa ante la Mutilvera.

El Zaragoza lo ha puesto en el escaparate, pero ha situado como punto de partida un elevado listón, de 2,5 millones conservando el 20% del pase para un traspaso futuro en el club de destino. Bazdar, de 21 años e internacional bosnio y con un indiscutible talento, tiene mercado, pero es imposible que un club llegue ahora mismo a ese nivel de propuesta que el Zaragoza ha trasladado a algunos intermediarios para intentar buscarle una salida en esta ventana invernal, donde además la entidad quiere fichar a un ariete (Karrikaburu, de la Real Sociedad, es el gran objetivo).

El cub aragonés también estaría abierto a una cesión con opción de compra obligatoria en verano, o al menos de fácil cumplimiento, en el club de destino, mientras que el deseo del jugador va más orientado hacia una salida definitiva, aunque con las condiciones del Zaragoza sea tan improbable. Así, a la salida de Bazdar, con contrato hasta 2029, aún le quedan capítulos en este enero en el que el día 2 se abre la ventana.

Hay clubs dispuestos a pagar un traspaso por Bazdar, pero sin llegar a esas cifras, lo mismo que hay equipos interesados en su cesión, una alternativa por ahora secundaria, aunque habrá que ver cómo transcurre el mercado en el caso del ariete. En las últimos meses han surgido infrmaciones sobre intereses del Shalke 04 alemán o del Almería, aunque no hay constancia oficial con oferta formal de los mismos. Sin embargo, lo que es seguro es que el jugador va a tener posibilidades de destino en este enero, aunque no al precio fijado por el Zaragoza.

Una apuesta de futuro

Bazdar llegó en el verano de 2023 en una operación iniciada por el intermediario Zoran Vekic, aunque no era el agente del jugador, y que contó con el beneplácito absoluto de Víctor Fernández y del grupo inversor que controla el Zaragoza, que lo vio como una apuesta de futuro y con una irrupción excelente en sus primeros meses, con goles y asistencias hasta que ante el Albacete el 30 de noviembre se lesionó con una fuerte rotura en el isquiotibial.

Al volver, su nivel ya no fue el mismo con Ramírez y con Gabi y en el pasado verano pudo salir en julio con una oferta del Rubin Kazan ruso, de 2,5 millones más objetivos, para llegar hasta casi tres, que el Zaragoza juzgó insuficiente y con varias propuestas de cesión en el tramo final del mercado, de Portugal, Bélgica o de la Segunda española, también desechadas.

Empezó siendo suplente con Gabi, con solo una titularidad en Castellón, pero con Sellés su ostracismo ya es absoluto. Ante el Burgos fue el único descarte por decisión técnica. El Zaragoza abonó durante la temporada pasada los 1,5 millones restantes para tener el 100% de su pase (3 millones en total con lo pagado en el verano de 2024) y el peso salarial dentro del límite de esa apuesta, la mayor de largo del club desde que bajó a Segunda en 2013, implica un millón entre la amortización de su fichaje, casi 700.000 euros, y su salario, que está en la zona media de las fichas de la plantilla.

Sin presencia actual

Así, el actual rol de Bazdar, que solo ha jugado en 9 partidos oficiales con 267 minutos, con un gol al Andorra y una asistencia en Mutilva, es insostenible. El curso pasado disputó 31 partidos con 4 tantos y 4 asistencias. El futbolista, que puede ir al Mundial si Bosnia lo consigue en la repesca en marzo, tiene cartel en el fútbol eurpeo y ha demostrado sus condiciones en el inicio de su etapa en el Zaragoza, lo mismo que en el Partizan, pero su situación actual solo conduce a un adiós que de momento parece imposible en las condiciones marcadas por el club aragonés.