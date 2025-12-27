La fe mueve montañas (y da puntos) en el Real Zaragoza: la estadística que lo demuestra

Son ya nueve encuentros los que Rubén Sellés ha dirigido al Real Zaragoza en Liga, un buen número que permite comenzar a repasar datos y sacar conclusiones de lo que ha supuesto la llegada del valenciano al banquillo del equipo aragonés. Quizá la más evidente, y la que más repite el técnico, es que su Zaragoza es competitivo. Y, a tenor de los números, nunca se rinde y, ni mucho menos, baja los brazos antes de que el árbitro señale el final de los partidos. Así lo demuestran sus goles porque más de la mitad de ellos han llegado en el último cuarto de hora de juego o en el descuento.

En total, son nueve tantos los que han marcado los blanquillos en esos nueve choques. No vieron puerta los aragoneses ni ante el Sporting de Gijón ni ante el Deportivo de la Coruña. El primer gol que gritó Sellés fue en el minuto tres del encuentro ante el Granada, cuando entre Pau Sans y un defensor andaluz el Real Zaragoza se adelantó en Los Cármenes en un duelo en el que acabó perdiendo.

Después llegó el derbi aragonés ante la Sociedad Deportiva Huesca y cómo olvidar el golazo de Martín Aguirregabiria (en el minuto 15 de partido) que le dio a los blanquillos tres puntos que iniciaron su particular resurrección. Después en Eibar, ya con solo 10 jugadores sobre el campo, Soberón convirtió un penalti a la media hora de juego. Hasta ahí, prácticamente todas las dianas habían sido más bien tempraneras, pero en Ipurúa cambiaron muchas cosas.

El milagro de Eibar

La heroica resistencia del Real Zaragoza en tierras vascas tuvo un premio todavía mayor cuando un golpeo de Toni Moya, en el minuto 82, rebotó entre la cadera y el culo de Bakis para acabar suponiendo tres puntos más al zurrón blanquillo. Todavía llegaría una victoria más, la tercera consecutiva, la que consiguieron Rubén Sellés y sus pupilos ante el Leganés y que, tras la expulsión de un contrario y los goles de Kodro y de Toni Moya, sentenció un tanto de Francho en el minuto 76 y que resultó luego decisivo porque los madrileños recortaron la distancia desde los once metros.

Desde ese partido, siempre que el equipo aragonés ha visto puerta ha sido dentro del último cuarto de hora. Lo que ya no han llegado han sido más triunfos, eso sí. Cuando todo parecía perdido en La Rosaleda, el penalti que transformó en el descuento Dani Gómez mantuvo al Zaragoza, al menos, sin frenar su buena racha.

Algo que, sin embargo, se rompió en el Ibercaja Estadio ante el Cádiz. Aunque no sirvió para mucho, el gran tanto de Tachi también llegó, en el minuto 77, cuando se empezaba a acabar el tiempo ante los andaluces. Por último, el misil de Bakis atravesó la portería del Burgos cuando ya había empezado el añadido en la última demostración de la convicción y la resiliencia que tiene el Real Zaragoza de Rubén Sellés. Fruto de estos goles tardíos, los aragoneses tienen en su casillero hasta seis puntos más (de los 11 que ha logrado con el valenciano en el banquillo), los que le han permitido llegar vivo al parón navideño y al mercado invernal.

Ahora, aunque la situación sigue siendo crítica, el Zaragoza ha abandonado el farolillo rojo de Segunda División y su mejoría y evolución permiten mirar al 2026 con un cierto optimismo que se percibe ya no por la situación en la clasificación, sino por la actitud y la determinación que muestra un equipo aragonés al que, visto lo visto, nunca se le puede dar por muerto. Ni en la temporada ni cuando los encuentros entran en su recta final. Ahí han demostrado los blanquillos que la fe mueve montañas y, además, permite llevarse premios ya no esperados a esas alturas de la película.